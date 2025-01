Le Pavage Jirico blanchit son adversaire à domicile

Il aura fallu patienter jusqu’en troisième période pour voir Édouard Ouellet inscrire le premier but de la rencontre. Par la suite, son coéquipier Félix-Antoine Lévesque a déjoué le cerbère adverse pour marquer son premier but de la campagne. Quelques minutes plus tard, Marc-Olivier Caron et Frédérick Dionne ont enfoncé le dernier clou dans le cercueil des visiteurs, complétant ainsi la victoire du Pavage Jirico.

Le Décor Mercier s’impose face aux premiers du circuit

Une lourde tâche attendait le Décor Mercier, qui affrontait les premiers au classement, les Mercenaires de Lotbinière. Devant les quelques 374 partisans, les Magnymontois ont disposé de leurs adversaires sur le pointage de 6-3.

Lors du deuxième tiers, le Décor Mercier a rapidement pris une avance confortable, avec des buts de Benjamin Bélanger, François Gagnon, Kim Rhodérick Côté et Dave Gaumond.

Malgré cette avance de quatre buts, les Mercenaires n’avaient pas dit leur dernier mot. Au troisième tiers, les visiteurs ont réussi à inscrire trois buts, mais Jean-Daniel Gauthier a marqué ses 13e et 14e buts de la campagne pour offrir la victoire sur un plateau d’argent à son équipe.

Grâce à cette victoire, Montmagny conserve la deuxième place, avec trois points d’avance sur Saint-Jean-Port-Joli, qui se trouve en troisième position.