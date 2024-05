Les élèves de l’École Saint-Joseph s’affrontent au badminton

Le 4 mai dernier, des élèves de 4e, 5e et 6e année de l’École primaire Saint-Joseph de Saint-Pamphile ont participé à un tournoi de badminton organisé au sein de l’établissement scolaire. Au total, 77 parties de 21 points ont été disputées au cours de la journée.

Les joueurs étaient divisés en deux classes, A et B, avec un total de six pools. Dans la classe A, Loïc Edmond a su se démarquer en finale face à Alec Leblanc alors que, dans la classe B, Nayla Antoine a remporté la partie en finale contre Kélianne Bilodeau Gaudreau. Les quatre élèves ont reçu une bourse et des prix de participation ont fait l’objet d’un tirage parmi les participants.

La compétition s’est déroulée grâce à l’organisation et sous la supervision de Réginald Gagnon et Richard Bernier et à l’implication de Loïc Gauvin. L’École Saint-Joseph et le Gym-Action ont collaboré pour la disponibilité des locaux et la Municipalité de Saint-Pamphile s’est impliquée financièrement. (LOB)