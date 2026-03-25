Les Gaulois s’inclinent en finale du championnat RSEQ Nord-Est

En début de journée, ils ont vaincu le Séminaire de Sherbrooke et le Cégep de Matane pour accéder aux demi-finales.

En effet, ils ont remporté la première joute en deux sets contre Sherbrooke 25-14 et 25-20, puis les Gaulois ont enchaîné en vainquant Matane en deux sets de 25-17 et 25-17.

En demi-finale, la tâche s’annonçait plus ardue contre le Cégep Beauce-Appalaches qui avait terminé la saison au 2e rang.

Selon l’entraîneur-chef Denis Journault, les Gaulois ont joué « impeccablement et ont dominé leurs adversaires » au compte de 25-20 et 25-22 pour accéder à la grande finale contre l’équipe championne de la saison régulière, soit Rivière-du-Loup.

Les Gaulois ont remporté le premier set par la marque de 25-23, mais l’équipe adverse est revenue de l’arrière pour remporter le championnat 25-18 et 15-8.

Sur le plan individuel, Guillaume Tremblay de Montmagny a été nommé le meilleur joueur du tournoi pour son équipe avec 28 attaques marquantes et une moyenne de 90 % au service.

Pour sa part, Charly Lévesque, aussi de Montmagny, a été nommé sur la première équipe d’étoiles pour ses performances durant la saison.