Le Pavage Jirico rejoint le Giovannina en finale

Alors que la série était égale 2-2 après quatre joutes, les deux rivaux se sont affrontés à trois reprises durant la dernière fin de semaine pour trouver un vainqueur.

D’abord, le Pavage Jirico a remporté la première partie à la maison par la marque de 8-6 vendredi soir au Centre Rousseau.

Dans la victoire, Frédérick Couture, Frédérick Dionne, Julien Hébert, Mathieu Bélanger, Émile Lambert, Jean-Sébastien Boudreault, Nicolas Lamarre et Édouard Ouellet ont chacun enfilé l’aiguille.

D’ailleurs, l’avantage numérique des locaux a été productif avec une récolte de trois filets.

De leur côté, Justin Bernier en supériorité numérique, Pierre-Luc Dion, Alexandre Larouche, Bryan Chabot et Vincent Boulet à deux reprises ont trouvé le fond du filet dans la défaite.

Une revanche à Montmagny

Comme la veille, l’avantage numérique du Pavage Jirico a fait des siennes, alors que Frédérick Dionne et Édouard Ouellet ont rapidement donné les devants à leur équipe en début de période.

Malgré tout, Pierre-Luc Dion a fait plaisir aux quelques 1611 spectateurs présents à l’aréna de Montmagny en nivelant la marque grâce à un doublé. Or, en fin de deuxième tiers, Zacharie Dumas a redonné les devants à Saint-Jean-Port-Joli avec son quatrième but.

Résilients, les Magnymontois ont ajouté trois buts lors du dernier tiers, dont deux en avantage numérique, et ce, de la part de Sammy Dubois à deux reprises et un autre de François Gagnon.

Entre-temps, Joshua Desmarais avait enfilé son sixième des séries lors d’un avantage numérique, mais en vain. Le Décor Mercier a forcé la tenue d’un match ultime grâce à un gain de 5-4 à la maison.

Direction la finale

Le dernier match de cette série a eu lieu au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Nicolas Lamarre a fait plaisir à ses partisans en inscrivant les locaux à la marque tôt en première période.

Tout comme la veille, Pierre-Luc Dion a nivelé la marque en avantage numérique avec son cinquième des séries éliminatoires.

Malgré tout, le vétéran Édouard Ouellet n’avait pas dit son dernier mot en enfilant son septième. Or, à la toute fin de la dernière période, Justin Bernier a réussi à enfiler l’aiguille pour envoyer les deux équipes en prolongation.

Il aura finalement fallu patienter jusqu’en deuxième période supplémentaire pour départager les deux formations. C’est finalement Zacharie Dumas qui a joué les héros pour envoyer le Pavage Jirico en finale de la LHCS.

D’ailleurs, Saint-Jean-Port-Joli affrontera le Giovannina de Sainte-Marie en grande finale des séries éliminatoires. Les Beaucerons ont vaincu les Mercenaires de Lotbinière en quatre parties.

L’horaire de la série ultime sera dévoilé sous peu.