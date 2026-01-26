Tournoi Opti M13 : une finale entièrement magnymontoise dans le B

Les Alliés 1 ont fait plaisir à la foule dès le départ en inscrivant les deux premiers buts assez rapidement dans le match, par l’entremise de Charles-Hugo Joncas et d’Éli Vaillancourt.

Or, les Alliés 2 ont nivelé le pointage tôt lors du deuxième tiers, gracieuseté de Gabriel Coulombe et d’Eli Berthelot.

En troisième période, le jeune Mathis Lafforgue a inscrit le but victorieux des Alliés 2 pour permettre à son équipe de soulever le précieux trophée.

Les deux formations ont connu un excellent tournoi, alors que les Alliés 1 ont compilé une fiche de quatre victoires et une défaite, tandis que les Alliés 2 ont eu une fiche de cinq victoires et une défaite.

Six joueurs des Alliés 2 de Montmagny-L’Islet étaient parmi les sept meilleurs pointeurs du tournoi. En effet, Logan Duquette avec dix, Alexy Dubé avec huit, Thomas Caron avec sept, Alexi Duquette avec six, Ludovic Bourgault avec six et Mathis Lafforgue avec six points se sont distingués sur la feuille de pointage.

De leur côté, Benjamin Gagné-Martin et Éli Vaillancourt des Alliés 1 ont aussi très bien fait avec chacun une récolte de six points.

Dans l’autre finale, soit dans la catégorie M13 AA Mixte, les Gladiateurs de la Baie-des-Chaleurs ont remporté le match au compte de 4-2 contre les Prédateurs de Forillon. L’équipe locale dans cette catégorie, l’Express Rive-Sud 1, s’est inclinée en demi-finale contre les Gladiateurs par la marque de 3-1.

La deuxième portion du tournoi, soit les catégories C et A, commencera le jeudi 29 janvier prochain à 17h00 avec les Alliés de Montmagny-L’Islet M13 C, suivi du premier duel des Alliés dans le M13 A, dès 18h15.

Pour la journée du dimanche, Samuel Blais, joueur de la LNH originaire de Montmagny, était de passage à l’aréna pour la remise de médailles.

L’équipe du Journal tient à féliciter l’entièreté des équipes.