Volleyball RSEQ : l’équipe masculine des Gaulois remporte deux matchs à la maison

En effet, ils ont débuté avec une victoire de 2-1 contre Sherbrooke dans un match très chaudement disputé, puis ils ont défait Matane 2-0 avec des victoires « très convaincantes », selon l’entraîneur-chef Denis Journeault.

En après-midi, les Gaulois ont affronté les deux meilleures équipes, ce qui a fait en sorte qu’ils ont subi la défaite contre Beauce et Rivière-du-Loup dans deux matchs similaires, où les Gaulois ont échangé l’avance à plusieurs reprises avec l’adversaire, mais se sont fait coiffer à la fin.

Le titre de joueur du tournoi pour la formation a été remis à Charly Lévesque grâce à ses performances, puis l’organisation a décerné le titre de révélation du tournoi à Noah Caron.