$!Mélanie Couillard et les Alliés M13 : de maman d’estrade à entraineuse en chef

L’équipe M13 – Pee-Wee C des Alliés de Montmagny-L’Islet est composée de 15 joueurs âgés de 11 à 12 ans. L’entraîneuse affirme que plusieurs jeunes étaient plutôt démoralisés au début de la saison, car ils avaient atterri dans la catégorie C. « Lors de notre première rencontre, je leur ai expliqué que nous avions le choix entre accepter que nous soyons dans la catégorie C, on fonce et on vit plein de belles réussites, ou bien on bougonne toute l’année. Être bougon ça ne me ressemble pas, donc le choix était évident. »

Mélanie raconte que son équipe a voulu varier les entraînements et les débuts de match afin que le tout soit différent pour les joueurs et qu’ils s’amusent davantage. Elle témoigne que le moral s’est rapidement amélioré et que les jeunes ont rapidement repris goût au hockey.