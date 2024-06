Montmagny inaugure son premier site d’escalade extérieur

En 2022, la Ville de Montmagny a inauguré le nouveau parc du rocher de la Chapelle. Patrick Morency, coordonnateur des activités culturelles et patrimoniales à la Ville de Montmagny, et son ami Étienne Talbot ont réalisé le potentiel du site pour l’escalade à la suite de ces travaux. L’équipe de la Ville de Montmagny est ensuite entrée en contact avec la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) et le Club d’escalade et de montagnes des Appalaches (CEMA) qui ont accepté d’adhérer au projet. Ces organismes et leurs bénévoles se sont chargés de tout l’aménagement du site.

Trois blocs différents sont proposés aux amateurs. Pour les trouver, il suffit de suivre le sentier aménagé dans le parc du rocher de la Chapelle. Devant l’accès des trois sites, des affiches ont été installées pour rappeler les consignes de sécurité. Une vingtaine de voies ont été aménagées pour l’escalade à moulinette et cinq voies sportives (premier de cordée).

Selon Nicolas Rodrigue du CEMA, le site de Montmagny est intéressant, car il est accessible aux sportifs de plusieurs niveaux. Il serait possible d’y tenir des activités d’initiation, mais aussi pour les grimpeurs plus expérimentés de rencontrer plus de défis dans les voies sportives.

Mentionnons qu’il est nécessaire d’être membre de la FQME pour y pratiquer l’escalade, ce qui accorde l’accès au site et divers avantages, telle une assurance accident et responsabilité civile. Il est fortement recommandé aux débutants de suivre une formation au préalable. Les gens doivent également apporter leur propre matériel.