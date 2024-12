Panne offensive à cinq contre cinq pour l’Everest

Les représentants de la Côte-du-Sud ont toutefois bien commencé la rencontre de vendredi. Xavier Fournier a déclenché l’avalanche de toutous à l’aréna de Montmagny, avant de voir Félix Riverain marquer son 17e de la campagne. Le reste de la partie s’est avéré plus difficile, alors que Laval a eu le fort avec quatre buts sans réplique. « Vendredi soir, je n’ai pas nécessairement aimé les efforts qu’on a donnés. J’ai trouvé qu’on manquait peut-être un petit peu de jambes dès la première période. Je ne trouvais pas qu’on jouait de la bonne manière au niveau de l’engagement physique. Il est arrivé ce qu’il est arrivé. Laval a travaillé plus fort que nous », a expliqué le pilote sudcôtois, Simon Labrecque.

L’Everest avait une belle chance de se reprendre, moins de 48 heures plus tard, mais du côté de Laval. Le plan de match était clair : être davantage engagé. L’avantage numérique s’est levé dans le premier tiers. Noah Woodard a trouvé le fond du filet son premier dans l’uniforme bleu et blanc. Laval s’est occupé de marquer les buts en deuxième. Thomas Bégin a amené tout le monde à la case départ, mais l’attaquant Maxime Lebeau a permi de donner la victoire aux siens. « On a joué une bonne troisième. On a eu des chances de marquer. C’est l’histoire de nos trois derniers matchs, on n’est pas capable de capitaliser à cinq contre cinq. On ne génère pas beaucoup, c’est ce qui fait en sorte qu’on a trois défaites de suite. [...] Dimanche, l’effort et l’engagement physique étaient mieux que vendredi soir. », souligne Labrecque.

Une chute au classement

Les Sudcôtois ont perdu des points importants au classement cette fin de semaine. Ils affichent maintenant le 10e rang du circuit Figsby, une chute de deux positions, avec quatre points derrière la formation lavalloise. « On n’est pas dans une position où ce qu’on voulait être à ce temps-ci de l’année. C’est quand même un peu décevant au niveau du classement. C’est évident, c’est en bas des attentes », déplore l’entraîneur-chef. Il note également que les quatre prochains matchs seront d’une importance capitale afin de remonter les échelons du classement assez paritaire jusqu’à présent.