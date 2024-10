Panthéon des sports, honorer les athlètes d’ici

Jean-François Roy, directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, explique que l’événement se tiendra aux deux ans en rotation avec la Soirée du mérite culturel et sportif. Après la cérémonie de 2024, les prochains athlètes à être intronisés au Panthéon des sports le seront en 2026.

Quatre catégories sont disponibles soit Athlète, une personne qui fait rayonner la Ville grâce à ses exploits sportifs, Bâtisseur, un membre du personnel d’encadrement qui aide les athlètes à grandir, Événement, un événement qui mobilise et fait rayonner la ville, et Équipe, une formation qui se démarque dans son sport.

Il n’est pas nécessaire d’avoir réalisé l’exploit sportif récemment et aucun sport en particulier n’est visé, même que M. Roy souhaiterait recevoir des suggestions de gens évoluant dans différents domaines.

Depuis la création de l’initiative en 2022, sept trophées ont été remis, soit Guylaine Cloutier et Alain Côté dans la catégorie Athlète, Claude Boulet et Brigitte Vézina pour Bâtisseur, Les frères Lachance dans la catégorie Équipe et La nuit des 100 km de Montmagny et Le Tournoi Opti Pee-Wee comme Événement.

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 20 octobre prochain. Il est possible de les faire parvenir via le site web de la Ville de Montmagny. Même si seulement quatre récipiendaires seront choisis pour cette troisième soirée, M. Roy mentionne que toutes les candidatures seront conservées afin d’être réévaluées pour la prochaine intronisation.

Un hommage bien visible

Au départ, la Ville de Montmagny souhaitait faire une série de plaques commémoratives qui seraient posées près du terrain multisports Laprise. Toutefois, M. Roy explique que l’idée a finalement été mise de côté, car cela limitait les informations qui pouvaient être affichées et elles pourraient être endommagées avec le temps et les intempéries. Le nouveau projet sera l’installation d’une borne numérique interactive. Ainsi, les lauréats pourront défiler à tour de rôle et il sera possible d’ouvrir des onglets pour avoir plus d’information sur le sportif et ses réalisations ou sur l’événement mis en valeur.