L’École de danse Chantal Caron a pris part à sa dernière compétition de la saison à Trois-Rivières lors du Festival international DansEncore. Les élèves ont remporté plusieurs distinctions, dont trois platines qui ne sont décernées qu’aux performances ayant obtenues une note d’au moins 90 %. Mélanie Bourgault était la chorégraphe dans le style Hip-Hop et Éléonar Caron St-Pierre pour le style contemporain.

Voici les numéros qui ont reçu une récompense lors de la compétition :

- Duo « Retour en enfance » – Camilia Rioux & Ély-Ane Chouinard : Or et Coup de cœur des juges (Contemporain)

- Solo « Changement » – Cloé Robichaud : Or (Contemporain)

- Groupe Développement 1 « Qui je suis » : Or (Contemporain)

- Groupe Développement 3 « Femme » : Platine (Contemporain)

- Solo « Lien » – Danaly Chamard St-Pierre : Platine (Contemporain)

- Solo Alyson Rodrigue-Castonguay : Or + Coup de cœur des juges (Style libre)

- Solo « Nouvel Air » – Janne Duchesnes : Argent (Style libre)

- Groupe Développement 2 « La Suite » : Or + Coup de coeur des juges (Contemporain)

- Solo « Prisonnière 1224 » – Camilia Rioux : Or (Hip-Hop)

- Solo « Adrénaline » – Kassy Pellerin : Platine (Hip-Hop)

800 spectateurs pour la fin d’année

Le spectacle annuel de fin d’année 2024-2025 s’est tenu devant plus de 800 spectateurs. 107 élèves des MRC de L’Islet, Montmagny et Kamouraska étaient inscrits à des cours et ils ont participé au spectacle intitulé « Comme vous et moi ». Plus de 40 bénévoles se sont impliqués dans la tenue de l’événement.