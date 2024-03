Prochaine étape pour nos équipes du sénior

Après avoir remporté les matchs 3 et 4 une semaine plus tôt, le Plastiques Moore de Saint-Damien espérait reprendre là où il avait laissé en se rendant au Centre Rousseau pour le 5e match de sa série quart de finale l’opposant au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli. Mais même si la série s’est rendue jusqu’à la limite des sept parties, le Pavage Jirico est sorti gagnant.

Mené par Louis-Charles Hallé qui a récolté quatre points dont deux buts, le Pavage Jirico a signé un gain sans équivoque de 6-1 lors du match 5, prenant à ce moment les devants

3-2 dans la série.

Loin de s’avouer vaincu, le Plastiques Moore attendait ses adversaires de pied ferme le samedi suivant à l’Aréna J.E. Métivier de Saint-Damien. Menés par Raphaël Corriveau qui a amassé cinq points dont un tour du chapeau, les Bellechassois l’ont emporté 6-3, forçant la tenue d’un 7e match dimanche après-midi à Saint-Jean-Port-Joli.

Pavage Jirico et Plastiques Moore se retrouvaient donc au Centre Rousseau dimanche pour l’ultime joute de cette série. Mené une fois de plus par Édouard Ouellet qui a inscrit un tour du chapeau, le Pavage Jirico a triomphé du Plastiques Moore 6-2, se qualifiant ainsi pour le prochain tour des séries. Frédérick Dionne dès la 2e minute de jeu et Zacharie Dumas, à 14:17 ont donné les devants 2-0 au Pavage Jirico lors du premier engagement. Édouard Ouellet a doublé l’avance des siens avec deux filets en trois minutes en deuxième, enlevant toute chance de retour au Plastiques Moore qui a malgré tout connu un fort match avec 47 tirs au but contre 41 pour les locaux (après deux périodes). Mathieu Bélanger et Édouard Ouellet, avec son troisième du match, ont marqué les autres buts du Pavage Jirico.