Riverin célèbre, l’Everest signe un 10e gain consécutif

« En première période, notre engagement en zone défensive était un peu compliqué, mais une bonne équipe trouve toujours la manière de remporter des matchs et on l’a fait ce soir. C’est une 10e victoire de suite pour nous, alors on ne peut qu’être satisfait », mentionne l’entraîneur-chef de l’Everest, Simon Labrecque.

Moins de trois minutes après le début de la rencontre, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le pointage. Arnaud Ruest a réussi à battre le gardien sudcôtois avec son troisième but de la saison. Toutefois, la troupe de Simon Labrecque a riposté avec trois buts consécutifs. D’abord, Noah Woodard a inscrit son 10e de la saison. « On le voyait beaucoup sur la glace, il était le premier sur la rondelle et sur l’échec avant », note Simon Labrecque. Puis quelques minutes plus tard, la première étoile du match, Dan Chrétien, a donné l’avance aux siens avec son 22e but de la campagne. En fin de période, Mika Audibert a porté l’avance à 3-1 en faveur des locaux.

Au deuxième tiers, Félix Riverin a lui aussi contribué au festin offensif, marquant en avantage numérique son 32e but de la saison. Malgré tout, Félix Sigouin du Phœnix a ralenti les ardeurs des Magnymontois en fin de période avec son 19e de la saison.