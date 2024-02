Les amateurs de hockey qui avaient déjà enterré le Plastiques Moore de Saint-Damien et le Décor Mercier de Montmagny dans la Ligue de hockey de la Côte-du-Sud doivent ravaler leurs paroles puisque ces deux formations ont comblé le déficit de 0-2 en égalité 2-2- dans leur série respective.

Le Plastiques Moore a signé des gains de 5-4 vendredi soir au Centre Rousseau de Montmagny et de 2-0 à domicile le lendemain. Vendredi, le Plastiques Moore a pris les devants 2-1 en première période grâce à Philippe Royer et Raphaël Corriveau. Zachary Ouellet a réduit l’écart, puis après que Zacharie Dumas eut créé l’égalité en deuxième, le Plastiques Moore a inscrit deux buts sans réplique en moins d’une minute en milieu d’engagement, ceux de Jean-Maxime Bond et Maxime Lévesque.

Nicolas Lamarre, en avantage numérique en troisième, a réduit la marque à un seul but, puis Donovan Vézina a créé l’égalité 24 secondes plus tard, forçant la tenue d’une période supplémentaire. Thomas Fournier a donné la victoire à son équipe à la 16e minute.