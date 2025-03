Une décision d’arbitre coule l’Everest

Baril s’est servi d’une habile feinte pour déjouer Alexandre Lauzier qui avait été magistral jusque-là, bloquant 46 des 48 rondelles dirigées vers lui. Le hic, c’est le pourquoi de cette décision : Boudreau a jugé que Lauzier a volontairement sorti le filet de ses amarres alors que la situation ait suggéré que le filet aurait été déplacé alors que le gardien aurait fait pression sur le poteau afin de se propulser vers la gauche pour bloquer un tir. Il n’en fallait pas plus pour jeter la consternation parmi les 427 fans présents à l’aréna de Montmagny.

Le président de l’Everest Pierre Bouffard, digérait plus tôt mal cette situation au lendemain de la défaite : « Plus tôt dans la rencontre, on nous a refusé un but dans une situation presque identique. Je dirais que notre gardien aurait pu avoir droit à un avertissement plutôt que de subir une telle décision. De plus, les officiels savent très bien que les ancrages des filets ici se déplacent plus facilement qu’ailleurs dans la ligue. Pourquoi alors prendre une telle décision en prolongation? »

Cette décision, faut-il aussi préciser, n’était pas la première douteuse des officiels. Au cours de la 2e période, le meilleur attaquant de l’Everest en séries, Thomas Bégin, a littéralement été sorti du match à la suite d’une charge d’un défenseur de L’Indigo. L’ailier auteur de neuf points en séries a subi une sévère blessure à l’épaule, voyant sa carrière junior prendre fin ainsi. Les images du jeu ont été envoyées pour analyse à la ligue.

L’ailier Tommy Bouchard, aussi en fin de carrière junior, aurait subi une légère commotion cérébrale et verra son passage junior se clore de bien triste façon si l’Everest s’incline à Granby ce soir.

Suspension

Pour ajouter à l’insulte, sur la feuille de match, il était inscrit que l’entraineur Simon Labrecque et son assistant Bruno Guay étaient suspendus pour un match chacun, pour abus verbal envers les officiels, conduite anti-sportive et inconduite. Labrecque ne s’était d’ailleurs pas gêné pour monter sur son banc et applaudir les officiels. C’est plutôt pour des discussions de corridors (en privé) qui auraient justifié le rapport des arbitres.

Mais selon les informations recueillies au cours des dernières minutes, la suspension à Labrecque aurait été levée, à la suite de tractations menées auprès de la Ligue. Quant à Bruno Guay, celle-ci demeurerait effective compte tenu de l’historique de ce dernier avec cet officiel.

Pour revenir au match, mentionnons que Granby s’était forgé une avance de 2-0 en première période, mais des buts de Jean-Christophe Coulombe et Noah Woodard avaient ramené les deux équipes à la case départ.

Impacts financiers

Au-delà du hockey, une telle décision peut créer des impacts financiers majeurs. Une victoire hier soir de l’Everest signifiait le passage à une 2e série d’après-saison, donc deux rencontres additionnelles au minimum présentées à l’aréna de Montmagny.

En considérant une moyenne de 500 personnes, l’Everest pourrait engranger des revenus de plus de 16 000$ uniquement aux guichets. Si l’équipe perd - et avec l’ajout d’un 7e match sur la route-, on parle d’une dépense en transport du plus de 3000$. Cette décision, au bas mot, pourrait coûter près de 20 000$ à l’organisation. De quoi rendre une organisation furieuse...