Troisième victoire consécutive du Décor Mercier

Le Décor Mercier de Montmagny a signé sa quatrième victoire, vendredi soir, par la marque de 3-2 face au Familiprix de Saint-Joseph. Les hommes de Jeff Dufour ont tenu le fort dans la rencontre, alors que les Joselois ont tenté de revenir dans les parties à deux reprises.

Les deux équipes s’étaient affrontées en début de saison. Un festival offensif avait été présenté à l’aréna de Montmagny alors que le Décor Mercier avait eu raison sur le Familiprix par la marque de 9-6. Le début de rencontre semblait pencher vers une rencontre dans lequel ils auront eu plus de misère. Dès la troisième minute, les Magnymontois ont ouvert la marque pour une quatrième fois en sept rencontres cette saison. Justin Bernier et Olivier Coulombe ont été les complices de François Gagnon qui a fait bouger les cordages pour une quatrième fois cette saison.

Cinq minutes plus tard, le Magnymontois Olivier Coulombe a montré qu’il faisait partie de l’élite offensive de la Ligue de hockey Côte-du-Sud en ajoutant un 9e but de cette présente campagne ainsi que son deuxième point de la soirée. Le caractère offensif s’est poursuivi à la 14e minute. Cette fois-ci, le Familiprix a réduit l’écart à un seul but.

Autant les Magnymontois que les Joselois ont commencé à jouer du hockey défensif. Un seul tir, celui de Sammy Dubois, s’est frayé un chemin derrière le cerbère du Familiprix, Jacob Tremblay.

Labrie sauve le Décor Mercier

Avec un retard de deux buts, Saint-Joseph se devait de trouver le fond du filet. Dans la deuxième minute du troisième engagement, les espoirs sont revenus pour le Familiprix alors que Tommy Veilleux a amené la marque des siens à deux buts. Les esprits se sont ensuite échauffés jusqu’au sifflet final avec 24 minutes de punition de distribuées dans le troisième tiers. Le Décor Mercier doit remercier son gardien partant, Jonathan Labrie, avec ses 21 arrêts dans la période, pour un total de 49. Un sommet cette saison pour l’ancien gardien de l’Everest.

Le Décor Mercier sera de retour en action, le dimanche 24 novembre, à l’aréna de Montmagny alors que les Éperviers de Saint-Charles seront les visiteurs.