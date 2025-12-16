Trois parachutistes participent à un record du monde en Floride

Simon Coulombe, Vincent Coulombe et Jean De Ladurantaye, trois cousins natifs de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace, ont participé le 22 novembre dernier, au nouveau record du monde de parachutisme avec des formations « sous voilures » à Lake Wells, en Floride, avec un total de 104 participants pour battre le précédent record de 100 personnes établi en 2007.

« Le record de 100 personnes c’était comme un chiffre mythique. Ça a été assez difficile à atteindre. Dans la tête de bien des gens, le record était imbattable. [...] On était 137 sauteurs invités avec une vingtaine de pays représentés, dont le Canada avec beaucoup de sauteurs. Au record final, on était 15 Canadiens avec un caméraman en plus », confie le natif de Montmagny qui a participé à cet exploit en Floride, Simon Coulombe. Ce record de parachutisme avec des formations sous voilures consiste à ouvrir le parachute directement en sortant de l’avion et à descendre à plein ventre en réalisant des formations en losange de quatre ou neuf sauteurs en chute libre. « C’est intéressant, surtout quand tu as tes deux cousins avec toi. [...] Comme famille, les trois ensembles, c’est assez exceptionnel aussi. On était 15 Canadiens sur la formation, mais on était 12 Québécois. Alors, on était vraiment bien représentés », confie-t-il. Au total, il y a eu huit avions pour les 104 sauteurs. Le premier débarquait les gens à 19 500 pieds, ce qui a pris des autorisations et de l’oxygène pour les athlètes. Deux autres avions, dont celui de Simon Coulombe, ont sauté à 18 000 pieds. Par la suite, il y a eu deux autres avions à 16 000 pieds, deux à 12 500 pieds et le dernier à 10 500 pieds. « Notre discipline est vraiment marginale, il n’y a presque pas de monde qui la pratique, probablement en raison des risques d’emmêlement et car c’est plus risqué que les autres disciplines en tant que telles », ajoute-t-il.

Plusieurs tentatives au fil des ans

Si cet exploit a finalement pu avoir lieu le 22 novembre dernier, c’est principalement grâce à la présence de quatre Canadiens en 2021, dont celle de Vincent Coulombe et de Jean De Ladurantaye, qui ont aidé à trouver la formule qui a été utilisée pour réaliser le présent record. « Les quatre Canadiens sont arrivés en Floride au printemps de 2021, je n’en faisais pas partie, et ils sont rentrés dans la formation comme les Américains le voulaient, puis ils ont vu le timing que ça a donné avec la bonne technique des Canadiens, soit qu’au lieu de monter à 20 000 pieds, ils se sont contentés de 16 000 pieds. Alors, en 2021, les organisateurs ont décidé de relancer une tentative de record », souligne fièrement Simon Coulombe. En 2024, les organisateurs ont regardé les temps et ont analysé le tout pour finalement prendre la décision qu’en 2025 ce serait la tentative de record officielle.

Un record féminin

Par ailleurs, parallèlement à cet exploit, le record féminin de saut en parachute sous voilures a été battu. « Pendant la première semaine d’entraînement, lorsqu’on grossissait la formation, ils ont fait un record du monde féminin. C’est un record séquentiel, alors au lieu de faire seulement une formation, ils en ont bâti une de 16 filles ensemble, après ça, ils enlèvent 25 pour cent de celle-ci pour les changer de place et rebâtir la formation. Ainsi, ils ont établi le record à 23 filles. C’est une Québécoise qui pilotait le tout », ajoute-t-il.

Des vétérans du parachutisme