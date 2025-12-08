$!La rivalité Canada-États-Unis à son meilleur

Une rencontre Canada/États-Unis ne déçoit jamais, peu importe le niveau. Les 1091 partisans à l’aréna de Montmagny ont pu vivre pour une première fois, vendredi soir, la rivalité qui n’a plus besoin de présentation, marquée par la robustesse et une intensité pendant 60 minutes. La chanson thème des États-Unis, Free Bird de Lynyrd Skynrd, a retenti à cinq reprises. La formation canadienne ouest a su faire soulever la foule à deux reprises dans cette rencontre préparatoire.

Dès les premières minutes de la rencontre, les petites comme les grosses mises en échec ont été distribuées à profusion, mettant de l’avant la bonne vieille rivalité Canada-États-Unis. Certaines ont fait réagir le banc des Américains, qui semblaient bien contents d’être à Montmagny en montrant leurs encouragements envers leurs coéquipiers. Sur papier, les États-Unis pouvaient sembler supérieurs avec leurs six joueurs repêchés dans la Ligue nationale de hockey et trois éligibles à l’encan 2026 du circuit Bettman. Les Canadiens se sont bien battus dès le début de la rencontre, mais un avantage numérique en fin de période pour les Américains a permis d’ouvrir la marque. Le choix de 4e ronde des Red Wings, Brent Solomon, a décoché un tir plus que précis pour ouvrir la marque. « On a eu un début de rencontre lent. L’autre équipe nous a pris de cours physiquement. On s’est ressaisi et nos deuxième et troisième périodes étaient excellentes. L’effort était là et toujours premier sur la rondelle. On a joué de la façon dont on voulait jouer », a admis le pilote de l’unifolié, Trevor Blevins.

Une deuxième période encore plus chargée

Le spectacle robuste s’est continué, au plaisir des partisans magnymontois qui célébraient chaque contact sur les joueurs des États-Unis, qui ont commencé en force avec deux buts. John Stout avec un laser dans la lucarne de Luke McKechnie, ensuite Colin Frank , espoir des Capitals de Washington, s’est complètement moqué du cerbère canadien, après une passe magistrale de Jackson Crowder. Les Canadiens ont finalement donné encore plus de vie à la foule. Un jeu de passe entre Wyatt Stinton et Tanton Lavender a déjoué Ryan Cameron pour niveler la marque à deux buts. En troisième période, la tension a monté d’un cran, multipliant les escarmouches après les arrêts de jeu. Le Canada a sonné la charge en milieu de troisième. Un surnombre de l’unifolié a permis à Wyatt Stinton de redonner espoir de revenir dans la rencontre. « Il fallait ressortir fort. On savait que c’était une très bonne équipe avec beaucoup de talent. Il fallait imposer notre rythme de jeux et faire ça toute la partie », a indiqué le capitaine Estaban Cinq-Mars, l’un des deux Québécois de la formation. Ça n’aura pris que quelques minutes aux Américains de répondre, cette fois, en désavantage numérique gracieuseté de Landon Hafele. Les Canadiens ont échoué à convertir sur les cinq avantages numériques. La troupe compte mettre l’accent sur cet aspect en vue du premier match du tournoi officiel. L’espoir des Flames de Calgary, Mace’O Phillips, a complété dans une cage déserte.

Plus de 1000 personnes présentes à l’aréna

L’Everest de la Côte-du-Sud a accueilli 1091 personnes vendredi soir. Un nombre plus que convenable selon le président de l’organisation, qui, à une dizaine de jours, espérait atteindre la marque de 2000 billets vendus.« Je suis un grand partisan des petites arénas, parce qu’on voit, on sent que c’est rempli. C’était vraiment excitant de jouer ici avec un aréna presque rempli », a reconnu Cinq-Mars. « Je suis content, mais je pense que les gens de Montmagny ont été contents de voir le match qu’on a eu. Et le calibre de jeux que les deux équipes ont donné, c’est un succès. Le monde était au rendez-vous. On est bien heureux », a terminé le président de l’Everest Daniel Boulet. Le Défi mondial junior A débutera le 7 décembre prochain jusqu’au 13. Les deux formations croiseront le fer officiellement le mercredi 10 décembre au Colisée de Trois-Rivières.