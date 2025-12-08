Le Pavage Jirico remporte la bataille au sommet du classement

Malgré tout, lors du dernier tiers, les locaux ont enfilé trois buts, gracieuseté d’Édouard Ouellet, Nicolas Lamarre pour son doublé et par Mathieu Bélanger pour remporter la partie au compte de 5-2.

Le second vingt a été marqué par l’indiscipline, alors qu’Émile Lambert et Charles-Édouard Aubert ont chacun écopé d’un cinq minutes pour s’être battus, puis les deux équipes combinées ont enchaîné avec dix punitions, dont deux inconduites pour abus verbal envers les officiels.

Les visiteurs ont ouvert la marque en premier, mais Émile Labrie avec son premier et Nicolas Lamarre avec son septième, ont permis à Saint-Jean-Port-Joli de prendre les devants, avant de voir Mickaël Bélanger niveler le pointage en milieu de deuxième période.

Une fin de semaine en deux teintes pour le Décor Mercier

Lors du premier duel, vendredi soir, contre les Éperviers de Saint-Charles, le Décor Mercier a concédé le premier but, mais quelques secondes plus tard, Jean-Daniel Gauthier a nivelé la marque avec son cinquième.

En deuxième période, l’attaque du Décor Mercier a littéralement explosé avec une poussée de quatre filets. François Gagnon a complété un doublé, puis Pierre-Luc Dion et Alexandre Larouche ont chacun inscrit un filet pour retraiter au vestiaire avec une avance de 5-1.

Dès le début du dernier tiers, Alexandre Larouche a complété un doublé, tout juste avant de voir les Éperviers enchaîner deux filets. En fin de match, dans un filet désert, Justin Bernier a marqué son cinquième de la saison pour donner la victoire au Décor Mercier au compte de 7-3.

Toujours sur la route, le Décor Mercier a complété sa fin de semaine en affrontant les premiers au classement de la division ouest, le Familiprix de Saint-Joseph.

Après un peu plus de 30 minutes de jeu, Montmagny perdait au compte de 8-0. Le joueur du Familiprix, Jacob Jacques, a profité de l’occasion pour enfiler un tour du chapeau et une passe. Malgré tout, en fin de deuxième période, François Gagnon et Alexandre Larouche ont fait vibrer les cordages, mais en vain.

Saint-Joseph a complété deux autres filets lors du dernier tiers pour aisément remporter la joute par la marque de 10-2 et ainsi consolider sa première place de la division ouest.

Ainsi, le Décor Mercier occupe toujours la deuxième position de la division est avec sept victoires et quatre défaites pour 14 points en 11 matchs, tandis que le Pavage Jirico trône au sommet avec sept victoires, deux défaites, une en prolongation et une en fusillade pour 16 points en 11 matchs.

Vendredi le 12 décembre prochain, le Décor Mercier recevra la visite des Plastiques Moore de Saint-Damien à 20 h 30 à l’aréna de Montmagny, puis le Pavage Jirico recevra les Hunters de Saint-Prosper à la maison, dès 20 h 30.