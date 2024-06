Une médaille d’or pour le Club 376

Le Club de boxe 376 de Montmagny était représenté lors de la compétition Québec Open au Peps de l’Université Laval qui se déroulait du 31 mai au 2 juin derniers. Selon l’entraineur du Club Styve Beaupré, il s’agit d’une compétition prestigieuse qui attire environ 500 boxeurs de partout au Canada, mais également de l’extérieur du pays.

Oleksandr Zalizniack est monté sur le ring dans la catégorie junior 17-18 ans chez les 75 kilos et a réussi à triompher sur ses adversaires et à repartir avec la médaille d’or au cou. Le jeune sportif est un résident de L’Islet originaire de l’Ukraine qui en est à ses débuts de carrière dans ce sport, mais qui connait déjà du succès. Rappelons qu’il avait également remporté son combat lors de la dernière compétition à laquelle il a pris part le 11 mai dernier. Selon M. Beaupré, sa discipline et l’entraide de ses accompagnons de gymnase sont à la base de ses dernières réussites.