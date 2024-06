Une première équipe féminine pour Les Vikings

Selon le président de l’Association de baseball de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Mario Bélanger, des jeunes de 4 à 23 ans disputeront plus de 130 parties locales sur les terrains de la municipalité au cours de la saison. Les équipes évolueront dans cinq classes, on en retrouvera deux en U9, trois en U11, trois en U13, une en U18 et une équipe en junior. Environ 40 jeunes de 4 à 7 ans suivront également le volet initiation, c’est-à-dire une formation pour les jeunes de la relève donnée selon le programme de Baseball Canada.

Parmi les équipes de la catégorie U13, on retrouvera la première équipe entièrement féminine. Martin Guérette sera l’entraineur responsable de la troupe. Plutôt que d’évoluer dans Ligue de baseball de la région de Québec comme les autres équipes de Saint-François, elle intégrera la Ligue de baseball féminine de la région de Québec M. Bélanger souligne que d’avoir réussi à attirer autant de jeunes joueuses pour créer cette formation est une fierté pour le conseil d’administration de l’Association et que cette dernière espère pouvoir en créer dans d’autres catégories dans les prochaines années.

Le président ajoute qu’un programme d’entrainement individualisé sera mis en place en cours de saison grâce à une subvention de l’Unité régionale de loisir et de sport (URLS) de Chaudière-Appalaches. Ces entrainements seront disponibles pour les joueurs de tous les niveaux.

M. Bélanger mentionne également que les améliorations du terrain de baseball de Saint-François sont une très bonne chose pour l’amélioration. Il explique qu’en 2023 le grillage arrière du terrain a été remplacé, et un tapis synthétique a été installé dans la cage des frappeurs. Cette année, une nouvelle cabane des marqueurs de deux étages a été construite, permettant aux officiels hors terrain d’être au deuxième étage et le kiosque au premier étage. La mise aux normes de l’éclairage serait présentement à l’étude. L’Association souhaiterait également l’amélioration du terrain de Berthier-sur-Mer pour qu’il ait une qualité correspondante aux normes de Baseball Québec afin d’avoir un troisième terrain pour disputer des parties. Elle déposera aussi une demande dans le nouveau programme du budget participatif de la Ville de Montmagny, pour proposer l’amélioration de son terrain de baseball.