Une probable 3e position pour l’Everest

Les deux victoires de la dernière semaine, des gains de 4-3 en prolongation contre les Braves de Valleyfield et le Titan de Princeville leur ont permis de se maintenir en 2e place après les rencontres du week-end, mais le Collège de Saint-Georges-de-Beauce se situe à un seul point avec une partie en main, match qui le verra s’opposer aux Prédateurs de Joliette, un club de bas de classement.

Au moment d’écrire ces lignes, les Cobras de Terrebonne dominaient le classement avec 68 points en 47 parties, un de plus que l’Everest et deux de mieux que la Beauce. Ces derniers joueront leurs deux dernières parties contre les Panthères de Saint-Jérôme et Joliette. Les Cobras aussi se mesureront aux Panthères, tandis que l’Everest complètera son calendrier contre Princeville à nouveau vendredi soir prochain à Montmagny.

Belle semaine

« En plus de s’être assuré du passe-droit de la première ronde des séries éliminatoires, l’Everest aura l’avantage de la glace lors de la deuxième ronde. Cette bonne nouvelle a été confirmée après la victoire en territoire adverse de l’Everest dans un match enlevant contre les Braves de Valleyfield jeudi. La troupe de Simon Labrecque l’a emporté de justesse par la marque de 4 à 3, après avoir vu l’équipe à domicile prendre les devants 3 à 0 après sept minutes de jeu. Dan Chrétien a donné l’espoir d’une remontée avec un but en avantage numérique et moins de 20 secondes à faire au tableau indicateur. Trois buts sans riposte sont venus donner une 30e victoire en saison régulière pour la formation de la Côte-du-Sud » a soutenu Justin Brochu, de l’Everest. L’entraîneur Simon Labrecque a admis « La première période a été difficile avec les trois buts rapides. Mais les gars ont montré beaucoup de caractère en deuxième période et nous l’avons dominée sur tous les aspects avec plusieurs chances de marquer. Le message en troisième était de continuer de cette façon-là et de rester alerte défensivement. Nous sommes allés chercher deux gros buts en troisième pour l’emporter ».

