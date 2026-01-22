Une vingtaine de gymnaste font briller la région

Les gymnastes du Club Magny-Gym ont récemment pris part à la compétition régionale tenue au club Voltige. Tout au long de la fin de semaine, elles ont démontré une maîtrise technique solide ainsi qu’un esprit sportif exemplaire, représentant fièrement les couleurs du club, selon leurs entraineurs.

« Cette compétition est le reflet du travail soutenu accompli à l’entraînement depuis le début de la saison. Au-delà des podiums, ce qui nous rend le plus fiers, c’est l’attitude, la détermination et la progression constante de nos gymnastes. Elles ont su relever le défi avec maturité et confiance », souligne Robert McKay, directeur général du Club Magny-Gym.

Résultats par catégorie :

R3 – 9-10 ans :

-Léonie Lambert : 2e aux barres, 1re à la poutre, 3e au sol et 2e au total des appareils;

-Magalie Mercier : 2e au saut et 8e au total des appareils;

-Ophélie Dubé : 6e aux barres, 8e au sol;

-Léa Roy : 8e à la poutre;

-Clara Coulombe : 6e aux barres.

R3 – 11-12 ans :

-Laurie Cloutier : 3e à la poutre et 8e au total des appareils;

-Élodie Dancause : 7e aux barres;

R3 – 13-14 ans :

-Mahélie Ouellet : 7e au saut, 3e aux barres, 5e à la poutre, 4e au sol et 5e au total des appareils;

-Laurence Rioux : 4e aux barres;

-Anaïs Cloutier : 4e au saut.

R3 – 15 ans et plus :

-Éliane Dumais : 2e aux barres, 2e à la poutre et 2e au total des appareils;

-Jade Émond : 1re au saut, 3e au sol et 4e au total des appareils.

R4 – 9-10 ans :

-Abygaëlle Cloutier : 3e au saut, 3e aux barres, 2e à la poutre et 2e au total des appareils.

R4 – 11-12 ans :

-Élodie Coulombe : 7e au saut, 3e à la poutre et 8e au total des appareils;

-Rosalie Coulombe : 8e aux barres et 7e à la poutre.

R4 – 13-14 ans :

-Myriam Théberge : 2e au saut, 4e aux barres, 1re à la poutre et 2e au total des appareils.

R4 – 15 ans et plus :

-Sarah Plamondon : 7e au saut, 2e aux barres, 1re à la poutre, 4e au sol et 1re au total des appareils.

-Noémie Heinz-Deschamps : 2e au saut, 1re au sol et 4e au total des appareils;

-Loriane Morissette : 1re au saut, 5e aux barres, 4e au sol et 5e au total des appareils;

-Rosalie Dubé-Pouliot : 8e aux barres, 4e à la poutre, 7e au sol et 8e au total des appareils;

-Laurie-Ève Pineau : 4e au saut, 6e aux barres et 6e au sol;

-Clémentine Bernans : 4e aux barres, 7e à la poutre et 7e au sol.