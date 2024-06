La Fête du voisinage de Saint-Aubert, qui s’est tenue le 1er juin dernier, a été un grand succès. Une cinquantaine de personnes ont pu apprécier le Planétarium gonflable. De plus, en cette journée de beau temps, les responsables de la Corporation Entre Ciel et marée ont offert aux participants de regarder le soleil et ses points noirs à travers deux télescopes spéciaux. Quelques centaines de visiteurs se sont déplacés pour venir accueillir les nouveaux arrivants, parmi lesquels une famille de cinq personnes originaires de la Côte-d’Ivoire. Aussi, la visite guidée de la nouvelle caserne a suscité de multiples commentaires positifs. Le comité organisateur est entièrement satisfait du déroulement de l’événement. (LOB)