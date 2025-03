Attirer de nouveaux arrivants: une priorité pour le sud de la MRC de Montmagny

Le sud de la MRC de Montmagny fait face à un défi de taille : le déclin démographique. L’exode des jeunes vers les grands centres urbains et le vieillissement de la population fragilisent les municipalités rurales, menaçant les services, les écoles et l’économie locale. Pour assurer leur avenir, ces municipalités doivent se préparer à accueillir de nouveaux arrivants, qu’ils viennent d’autres régions du Québec ou d’ailleurs.

Le manque de travailleurs touche plusieurs secteurs essentiels comme l’agriculture, la foresterie, la construction et les services. De nombreuses entreprises peinent à recruter, ce qui freine leur développement et nuit à l’économie locale. Attirer de nouveaux résidents permettrait non seulement de combler ces postes, mais aussi de relancer l’activité commerciale et de maintenir des services de proximité indispensables à la population.

Au-delà de l’aspect économique, l’arrivée de nouvelles familles contribue à enrichir la vie communautaire. Les nouveaux résidents apportent des compétences, des idées et des traditions qui favorisent la diversité et le dynamisme local. Une communauté accueillante et ouverte devient plus attractive pour d’autres familles et investisseurs, créant ainsi un cercle vertueux de développement.

Pour attirer et retenir ces nouveaux arrivants, les municipalités doivent adapter leurs infrastructures. Il est essentiel d’offrir des logements abordables, des écoles, des services de santé et des transports accessibles. Des initiatives comme des programmes de jumelage, des événements d’intégration et un accompagnement personnalisé faciliteront leur adaptation et favoriseront leur enracinement.

Préparer le sud de la MRC de Montmagny à accueillir de nouveaux arrivants est une nécessité. En misant sur l’inclusion et le développement, ces municipalités peuvent assurer leur prospérité et bâtir un avenir dynamique et durable.