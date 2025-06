Génériques et biosimilaires; quelle est la différence?

Dans les dernières semaines, nous avons eu beaucoup de questions des patients à l’égard des médicaments biologiques et des biosimilaires. Nous entendons en effet des publicités du gouvernement du Québec qui nous informent que depuis le 12 avril dernier, la RAMQ ne remboursera plus le coût des médicaments biologiques d’origine pour lesquels il existe une version biosimilaire.

Tout d’abord, beaucoup de patients ne savent pas ce qu’est un agent biologique et se demandent s’ils en utilisent. Un agent biologique, contrairement à un médicament classique synthétisé en laboratoire, est une molécule que nous faisons produire à l’intérieur d’une cellule d’un organisme vivant. L’insuline est un exemple d’agent biologique, mais ils sont la plupart du temps des protéines ou autres molécules complexes. Les agents biologiques sont fréquemment utilisés pour traiter les formes modérées à sévères de maladies autoimmunes comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, le psoriasis, etc. La proportion de la population les utilisant est donc relativement faible, mais leur coût très élevé (souvent au delà des 20 000 $ annuellement) ce qui fait qu’ils représentent une part importante des sommes consacrées aux médicaments.

Comme tout traitement, les agents biologiques d’origine ont un brevet à durée limitée dans le temps afin de permettre, à l’expiration du brevet, à d’autres compagnies de produire un agent biosimilaire, un peu sous le même principe qu’un médicament générique. Cependant, contrairement à un médicament générique classique qui est une copie conforme de la molécule d’origine synthétisée en laboratoire, un biosimilaire n’est pas produit chimiquement mais plutôt à partir d’une cellule d’un organisme vivant. La compagnie doit donc prouver l’efficacité et la sécurité de la molécule produite dans des études cliniques, contrairement à un médicament générique classique qui ne passe que par des études de conformité et de pharmacocinétique pour s’assurer que la concentration sanguine de la copie évolue de la même façon qu’avec le médicament d’origine. Il en résulte que les agents biosimilaires sont moins coûteux que la molécule d’origine, mais demeurent malgré tout très dispendieux comparés aux médicaments génériques classiques. Ceci dit, le passage aux biosimilaires résulte en une diminution significative du coût de ces agents, parfois jusqu’à 10 000 $ annuellement, même s’ils sont malgré tout relativement dispendieux. Ils permettent donc de diminuer la pression à la hausse du coût des médicaments, sans compromis avec leur efficacité et la sécurité des patients.