Problèmes de cœur : problème d’électricité ou de plomberie?

Un événement récent au football où un joueur a eu un arrêt cardiaque quelques instants après un contact percutant et les questions qui s’en sont suivies m’ont fait réaliser que les problèmes cardiaques sont relativement mal compris ou différenciés par beaucoup de gens. Pourtant dans les faits nous pouvons simplement différencier les problèmes cardiaques en deux grandes catégories: problème de plomberie ou problème d’électricité. Le diable est dans les détails et ensuite chaque problème spécifique est relativement plus complexe mais la base demeure très simple : soit les tuyaux bouchent ou soit le courant se rend mal ou ne se rend plus.

Si on commence par la plomberie, le muscle cardiaque, comme tous les muscles, est irrigué par des artères afin de le nourrir en nutriments et en oxygène. Avec l’âge et d’autres facteurs de risque (antécédents familiaux, tabagisme, sédentarité, IMC élevé, diabète, etc.), les parois de ces artères sont épaissies par des dépôts de cholestérol et donc la lumière (espace interne) de celles-ci est diminuée. Tellement que l’apport sanguin lors d’efforts peut devenir insuffisant et le muscle manque alors d’oxygène: c’est ce qu’on appelle l’angine et qui se présente la plupart du temps par une douleur rétro-sternale. La paroi d’une artère épaissie par le cholestérol devient également plus fragile et lorsque qu’elle se brise, un caillot se forme à l’intérieur de l’artère et peut boucher complètement celle-ci. C’est ce qu’on appelle un infarctus et à ce moment la partie du cœur non irriguée peut mourir; c’est fatal si c’est une grosse artère qui bloque et résulte souvent en insuffisance cardiaque plus ou moins importante selon l’étendue de la nécrose du myocarde.

Pour ce qui est des problèmes électriques, il y a ceux où le courant passe trop vite ou de façon chaotique (fibrillation auriculaire, tachycardie supra-ventriculaire, tachycardie ventriculaire) ou ceux ou le courant bloque quelque part (bradycardie, bloc cardiaque). La fibrillation auriculaire est l’arythmie la plus fréquente. Les oreillettes (petites cavités du cœur qui reçoivent le sang et le propulsent vers les ventricules qui eux expulsent le sang dans les artères) battent à un rythme très élevé (en fait ce ne sont plus des battements mais pratiquement une vibration) et il en résulte souvent une fréquence cardiaque augmentée également, mais plusieurs patients peuvent être asymptomatiques. Le principal risque de la FA n’est pas le problème électrique en tant que tel mais le risque de formation d’un caillot dans l’oreillette et donc d’un AVC. C’est pourquoi des anticoagulants sont prescrits. Lorsque le problème est que le courant passe mal ou ne passe plus, le cœur devient bradycarde (ne bat pas assez vite) et c’est à ce moment qu’on doit installer un régulateur de rythme (pacemaker) afin de programmer une fréquence cardiaque minimale et éviter que le cœur ne s’arrête.