SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME : CÉLÉBRER LA DIVERSITÉ ET PROMOUVOIR LE VIVRE-ENSEMBLE

La Semaine d’actions contre le racisme (SACR), instaurée en 1999, est une initiative importante pour lutter contre les formes d’intolérance et promouvoir l’égalité des chances. À cette occasion, l’équipe immigration de la MRC de Montmagny a organisé deux événements marquants, qui illustrent les valeurs de respect, d’ouverture et d’inclusion.

La remise du prix Alain-Brebion

Le 24 mars, la MRC a honoré Bianca Lacroix, lauréate du prix Alain-Brebion, qui récompense l’engagement exceptionnel en faveur de l’intégration des nouveaux arrivants. Animatrice de développement personnel et d’engagement communautaire à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault, Bianca Lacroix est la fondatrice du Comité interculturel. Depuis trois ans, elle œuvre pour créer un environnement scolaire où chaque élève se sent accepté, indépendamment de ses différences. Ce prix souligne l’importance de l’engagement individuel pour bâtir une communauté plus inclusive.

Une activité interculturelle à l’école Louis-Jacques-Casault

Dans le cadre de cette semaine de sensibilisation, l’école secondaire Louis-Jacques-Casault a organisé une activité interculturelle qui a captivé élèves et enseignants. Des kiosques aux thématiques variées ont permis de découvrir différentes cultures et traditions du monde. Une brigade culinaire a offert des mets issus de diverses régions, tandis que des percussions ont animé l’événement, créant une ambiance festive et chaleureuse. Ce moment rassembleur et inclusif a parfaitement incarné l’esprit de la SACR : favoriser l’échange, la découverte et le vivre-ensemble.

Ces initiatives témoignent de l’engagement constant de la MRC de Montmagny pour faire de la diversité un atout et promouvoir une société respectueuse, solidaire et inclusive.