Tout sur les bases de maquillage

Les bases de maquillage sont souvent laissées de côté. Pourtant, elles devraient faire partie de votre rituel beauté. Idéales pour matifier et lisser votre peau, elles attirent la lumière et magnifie votre maquillage.

Qu’est-ce qu’une base de maquillage?

La base de maquillage est spécialement conçue pour corriger les imperfections du teint et pour optimiser les résultats du maquillage. Elle prolonge aussi la tenue du fond de teint.

Comment l’appliquer?

Préférablement avec un pinceau à fond de teint. Appliquez la base de maquillage sur l’ensemble du visage, en insistant sur les parties saillantes pour y attirer la lumière: arête du nez et haut des pommettes. Patientez deux minutes, jusqu’à ce que la base soit bien sèche, puis appliquez le reste de votre maquillage.

Quelle base choisir?

Idéalement, on mise sur une base multiaction. On choisit un produit qui matifie le teint, qui augmente l’effet du maquillage, qui lisse la peau et qui apporte de la lumière à l’épiderme.

On aime :

*Base de maquillage perfectrice La base pro, de Lancôme

Cette base affine la peau en plus de diffuser la lumière et de réduire les imperfections. Les couleurs de votre maquillage seront plus éclatantes, et la peau demeurera mate et satinée toute la journée. Comme elle ne contient pas d’huile, elle convient à tous les types de peau, mais elle est idéale pour celles qui ont la peau mixte ou grasse.

* Base miracle, de Lise Watier

Le perfecteur de teint Base miracle promet de lisser la peau et d’éliminer les défauts. Travail les pores dilatés. Si votre peau a tendance à luire, ce produit est pour vous. Appliquez une petite quantité de base sur les zones problématiques et vous obtiendrez un teint mat toute la journée.

*Base de teint, de Personnelle Cosmétiques

La base de maquillage est spécialement conçue pour corriger les imperfections du teint, donner de l’éclat et prolonger la tenue du fond de teint ou d’autres poudres. En plus de bien préparer l’épiderme, elle diminue l’apparence des rides et des ridules. Son fini est soyeux, donc agréable.

Profitez de notre soirée Évènement maquillage le 22 mai 2025 17 h 00 à 21 h 00 sur les gammes Watier, Marcelle et Annabelle pour compléter les indispensables de votre trousse maquillage.