Conseils de prévention Les feux à ciel ouvert

Étant souvent sous-estimé par les citoyens, le brûlage de rebuts (branches, feuilles, gazon, etc.) est la cause de nombreux feux de végétation. Parmi les facteurs favorisant l’éclosion de ces feux de broussailles et de forêts, notons l’élévation des températures, l’absence de précipitations, les taux d’humidité très bas et le vent, qui jumelés à l’ensoleillement assèchent la végétation. À ce sujet, la SOPFEU a récemment lancé la plus importante campagne de prévention de son histoire, qui a pour objectif de « susciter une prise de conscience collective quant au rôle joué par l’activité humaine dans le déclenchement des incendies de forêt, soit dans 80 % des cas ». Elle recommande également de préconiser des solutions de rechange écologiques et sécuritaires comme le compostage, la collecte des résidus verts ou le dépôt des matières résiduelles à l’écocentre.

Paillis, terreaux et mousse de tourbe

Pouvant paraitre inoffensif, le terreau d’empotage peut contenir des copeaux de bois, de la mousse de tourbe, du polystyrène et de la vermiculite qui sont inflammables! Il va sans dire que si le terreau est sec et en contact avec une source de chaleur, un incendie peut se produire. Les fumeurs sont invités à faire preuve de prudence et à cesser d’utiliser les bacs ou pots de fleurs comme cendrier, de nombreux incendies de terreau débutant d’un tel récipient sur un balcon et se propageant à la résidence.

Le barbecue

Peu importe le type de barbecue que vous utilisez, il importe de l’installer dans un endroit sécuritaire soit à l’extérieur, sur une surface stable afin d’éviter qu’il ne se renverse et, en règle générale, à au moins 36 pouces de toute matière combustible. Fréquemment, c’est le manque de dégagement entre l’appareil et le revêtement extérieur d’un bâtiment qui est la cause d’incendie impliquant un barbecue. N’oubliez pas que le liquide d’allumage est fréquemment impliqué dans des accidents de barbecue au charbon, utilisez-le donc avec précaution.