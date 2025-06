Perte de cils : que faire?

Qu’est-ce qui explique la perte de vos cils et que pouvez-vous faire pour y remédier? Voici des informations utiles et quelques solutions possibles pour vous aider.

Pour mieux comprendre les raisons de la chute des cils, il faut d’abord connaître le rôle de ces petits poils. Ils ont comme principale mission de protéger votre œil des agressions extérieures, comme la transpiration, la poussière et la pluie.

Comme les cheveux, les cils tombent, repoussent et se renouvellent sans cesse. Leur durée de vie moyenne est de 3 à 5 mois. Il existe néanmoins des facteurs et des mauvaises habitudes pouvant fragiliser les cils, affecter leur croissance et provoquer leur chute prématurée.

La perte des cils peut notamment être causée par :

Le stress;

Un démaquillage trop agressif;

Un frottement trop fréquent des yeux;

Un changement hormonal;

Une réaction face à un produit de maquillage;

Une utilisation incorrecte du recourbe-cils.

Comme prévenir la chute des cils au quotidien?

Évitez de toucher, de frotter ou de tirer vos cils avec vos doigts, Plus vous vous frottez les yeux, plus vos cils auront tendance à se fragiliser et à tomber.

Cessez immédiatement d’utiliser un produit cosmétique si vous pensez y être allergique et évitez de maquiller vos cils pendant un certain temps pour leur permettre de se rétablir.

Démaquillez-vous en douceur tous les soirs en imbibant un coton de démaquillant doux, en le posant sur vos yeux et en le laissant agir pendant une dizaine de secondes. Exercez ensuite de légères pressions sur le coton du bout des doigts avant de le faire glisser délicatement vers l’extérieur de votre œil. Et surtout, ne retirez jamais votre mascara en frottant vos yeux!

Hydratez vos cils, comme vous le feriez pour votre peau ou vos cheveux, afin de les fortifier et de favoriser leur repousse. Il existe d’ailleurs des produits conçus à cet effet sur le marché.

Il existe plusieurs sérums agissant au même titre que des soins capillaires pour amplifier le volume et la croissance de vos cils. Ces produits fournissent les éléments nutritifs nécessaires pour stimuler la fibre de vos cils, augmenter leur résistance et réparer les dommages causés par certaines mauvaises habitudes. Vos cils s’en trouvent ainsi revitalisés, ce qui favorise leur pousse et prolonge leur durée de vie.