Conseils pour rayonner ce printemps

Qui dit changement de saison dit changement de routine! À l’arrivée du printemps, il est essentiel de libérer notre peau des toxines accumulées sous l’épiderme pendant l’hiver, et d’adapter nos soins selon la nouvelle saison.

MASQUE DÉTOX

Grâce à leur texture riche et absorbante, les masques parviennent à déloger les impuretés et les substances polluantes logées dans les pores.

NETTOYAGE

Fatiguée ou pas, on ne va jamais au lit avant de s’être démaquillée : une règle à respecter toute l’année! Cependant, dès que le mercure monte, on peut utiliser une formule moins riche que le lait nettoyant, comme une mousse ultra douce. Sensation de fraicheur garantie!

EXFOLIATION

La grisaille de l’hiver est souvent synonyme de teint terne, causé par une accumulation de cellules mortes en surface qui empêchent la réflexion de la lumière. Au printemps, on purifie notre peau avec un bon exfoliant chaque semaine. Après tout, la clé d’une jolie peau en tout temps, c’est l’entretien.

HYDRATATION

On ne lésine pas sur l’hydratation, même s’il fait plus chaud. Avec les températures qui augmentent, nos pores ont tendance à se dilater et la peau peut se dessécher. Chaque matin, on hydrate donc notre peau avec un soin qui élimine la sècheresse instantanément et procure une sensation de fraicheur.

PEELING

C’est le moment ou jamais de chouchouter notre peau comme dans une clinique de soins esthétiques. Permettant un nettoyage en profondeur grâce à des acides adaptés, le peeling nous débarrasse l’épiderme des cellules mortes et stimulent la régnération de la peau. Ce soin beauté travaille également les ridules, les taches pigmentaires et les pores dilatés.

PROTECTION SOLAIRE

Le retour des terrasses arrive à grands pas! Même si on a souffert du manque de lumière durant l’hiver, on protège notre peau tous les jours, car l’indice UV est plus fort au printemps. Chaque matin, avant ou après le maquillage, on applique un fluide solaire minéral ultraléger conçu pour le visage.