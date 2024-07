Conseils estivaux

Protection solaire

Il est important de ne pas négliger l’application FRÉQUENTE d’un écran solaire d’au moins FPS 30 (idéalement 60) qui offre une protection UVA et UVB. Un moyen facile de déterminer la qualité d’un écran solaire est de repérer le logo de la société canadienne de dermatologie. La protection de vos yeux est également très importante donc portez vos lunettes solaires. Si malgré tout nous avons un coup de soleil, nous pouvons appliquer de la crème hydratante non parfumée, prendre de l’acétaminophène pour la douleur et également de la diphenhydramine (benadryl md).

Contrôle de la chaleur

Pour les coups de chaleur, évitez l’exposition prolongée au soleil et l’activité physique par grosse chaleur, à moins d’être conditionné et entraîné. Boire beaucoup d’eau est extrêmement important. Prendre un bain tiède ou froid dans la journée pour baisser la température du corps est également une bonne idée si vous n’avez pas de piscine.

Piqûres de moustiques

Le meilleur moyen est la prévention; appliquez un chasse-moustique à base de DEET; 10% maximum chez les enfants et jusqu’à 30% chez les adultes. La concentration ne change pas l’efficacité mais la durée d’action: environ 3 heures pour le 10% et jusqu’à 8 heures avec le 30%. Pour soulager la démangeaison des piqûres, nous pouvons appliquer des compresses froides, de la crème d’hydrocortisone et aussi prendre de la diphenhydramine (benadrylmd).

Allergies saisonnières et rhume des foins

Évitez les activités extérieures en milieu d’avant-midi surtout si très venteux car il s’agit de la pire période pour les allergènes. Évitez de faire sécher les vêtements et draps à l’extérieur. Pour soulager les symptômes, on peut utiliser un antihistaminique.

N’hésitez pas à nous consulter au besoin.

Bon été!