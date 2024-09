La rentrée scolaire : un synonyme de poux?

Encore une fois cette année, vous attendez le mémo de l’école de votre enfant vous annonçant que les poux de tête sont de retour ? Il n’y a maintenant plus de stress à avoir ! Grâce aux nouvelles activités que les pharmaciens peuvent réaliser, nous pouvons maintenant vous prescrire un traitement pour les poux qui pourra être remboursé par vos assurances. Puisque les poux vivent environ 3 semaines et qu’ils sont en mesure de pondre jusqu’à 5 lentes par jour pendant la majorité de leur vie, il est primordial de les détecter et de les éliminer le plus rapidement possible. Rassurez-vous : les poux ne sautent pas et ne volent pas d’une tête à l’autre.

La transmission de ces poux se fait principalement par contact direct, c’est-à-dire par un contact tête à tête, ou de façon moins importante par contact indirect, c’està- dire par le biais d’objets personnels tels que des brosses, des peignes et une tuque. Plusieurs petites mesures peuvent vous aider à vous débarrasser des poux à la maison : - Laver la literie, les vêtements et les serviettes à l’eau chaude, puis sécher à cycle chaud ; - Laisser les articles non lavables dans un sac scellé pour 10 jours pour tuer les poux ; - Passer l’aspirateur sur les tapis et les planchers. Heureusement, différents produits pharmacologiques existent pour arriver à éliminer ces parasites complètement ; allez voir votre pharmacien et demandez-lui quel produit est le mieux adapté pour votre famille et vous