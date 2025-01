« C’est décidé: on écrase ? »

En ce début d’année, le projet de cesser de fumer vous vient à l’esprit ? Sachez que renoncer au tabagisme est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre santé.

Que contiennent vos cigarettes ?

Les cigarettes sont composées de tabac dans lequel on retrouve de la nicotine. Cette substance, considérée comme une drogue, crée la dépendance physique et psychologique au tabac. En plus de la nicotine, les cigarettes contiennent jusqu’à 4000 autres substances chimiques très néfastes pour votre santé. En voici quelques exemples : arsenic (poison à rat), ammoniac (utilisé comme nettoyant), acétone (retrouvé dans les dissolvants à vernis), etc.

Pourquoi cesser de fumer ?

Au Canada seulement, le tabagisme fait environ 45 000 victimes chaque année. Parmi celles-ci, plusieurs décèdent du cancer du poumon, mais également d’autres types de cancer (bouche, gorge, vessie, voies digestives, etc.) Outre le risque d’être atteint d’un cancer, la cigarette amène d’autres problèmes de santé comme des maladies du coeur, des problèmes érectiles, des maladies respiratoires chroniques et bien d’autres. Il n’est jamais trop tard pour écraser et se rattraper.

En effet, après seulement un an d’arrêt tabagique, le risque de crise cardiaque associée au tabac est diminué de 50%. Après 10 ans, le risque de cancer de poumon est réduit de moitié puis après 15 ans, le risque de décès est exactement le même que celui d’une personne n’ayant jamais fumé.

Comment le pharmacien peut-il m’aider dans mes démarches ?

Dans le cadre de ses nouvelles activités professionnelles, le pharmacien peut maintenant vous prescrire un traitement pharmacologique pour faciliter l’arrêt tabagique. Si vous préférez, il peut également prescrire une thérapie qui remplace la nicotine de vos cigarettes sans contenir d’autres produits chimiques, ce qui est moins nocif pour votre santé.

Cette thérapie de remplacement est disponible sous plusieurs formes (timbres, gommes, pastilles, inhalateurs) dont certaines peuvent être couvertes par votre assurance. En évaluant votre degré de dépendance et en prenant compte de vos préférences, le pharmacien pourra vous conseiller afin de rendre votre résolution plus facile. Finalement, n’oubliez pas que la cessation tabagique est une longue et éprouvante aventure pour laquelle il faut bien s’équiper. N’hésitez pas à en parler à votre pharmacien, il est là pour vous écouter et vous diriger vers les ressources disponibles.