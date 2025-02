La résistance aux antibiotiques

Dans les dernières semaines, la lecture de plusieurs articles sur les bactéries de plus en plus résistantes aux antibiotiques ainsi que le questionnement de plusieurs parents là-dessus m’ont inspiré le sujet de ma chronique. Nous faisons effectivement face à une augmentation de souches de bactéries résistantes aux antibiotiques. En clair, cela signifie que ces bactéries sont très difficiles à traiter car elles ont développé des mécanismes pour contrer l’effet des médicaments. L’éclosion de ces résistances est causée par une surutilisation et/ou une mauvaise utilisation des antibiotiques. Le réflexe des gens est de dire que c’est la faute des médecins car ils en prescrivent trop. La réalité n’est pas si simple. Il y a sans aucun doute une surprescription d’antibiotiques, mais la faute ne revient pas nécessairement aux prescripteurs. Très souvent ils en prescrivent en disant aux gens de les utiliser plus tard si la situation degénère ou ne s’améliore pas, mais les patients viennent les chercher immédiatement à la pharmacie. Je dois même régulièrement m’obstiner avec certains patients car ils veulent leur traitement sur le champ même si l’ordonnance spécifie de le prendre seulement si détérioration de l’état. Ce qu’il faut savoir c’est que la très grande majorité des infections sont virales et qu’elles se guérissent seulement par le temps. Les antibiotiques tuent les bactéries et non les virus. Donc nous sommes tous un peu responsables du phénomène de résistance. Le message que je voudrais passer est que lorsque nous attrapons un virus, il faut s’armer d’un peu de patience car le corps prendra le temps nécessaire pour le combattre. Cela ne donne habituellement pas grand chose de courir à l’urgence après deux jours car il n’y a que le temps pour régler la situation. Si les symptômes vous incommodent ou vous inquiètent, venez nous consulter! Il nous fera plaisir de vous suggérer un produit pour soulager vos symptômes ou, si nous jugeons que la situation demande une investigation, vous diriger vers le médecin. Il est important par contre de ne pas exagérer dans l’autre sens car les antibiotiques demeurent indispensables lors d’infections bactériennes et, si le médecin vous en prescrit, c’est qu’il a identifié que la situation le requérait.