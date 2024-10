Le trouble du déficit de l’attention (TDA)

Avec la rentrée scolaire m’est venue l’idée de parler d’un sujet qui soulève souvent beaucoup d’opinions divergentes et un bon niveau d’émotivité, soit le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA, TDAH). D’entrée de jeu, vous remarquez qu’il faut distinguer hyperactivité et TDA. En effet, certains enfants peuvent avoir un trouble de concentration sévère sans aucune hyperactivité et d’autres peuvent avoir divers niveaux d’hyperactivité sans avoir de TDA. En simple, un enfant très calme peut présenter un TDA et un autre avoir la bougeotte sans avoir de trouble d’attention. Pour résumer simplement ce qu’est le TDA, nous pourrions dire que c’est une difficulté du cerveau à se concentrer sur une chose à la fois. Par exemple, un enfant qui fait un devoir sera constamment dérangé par tout ce qui se passe autour de lui et ne sera pas capable de faire abstraction de ces stimuli. Cela résulte en des difficultés d’apprentissage à divers degrés. Un TDA clinique non traité peut résulter en des conséquences non négligeables: baisse d’estime de soi, échecs académiques, troubles anxieux, troubles de consommation à l’adolescence, etc. Évidemment,avantdemédicamenter un enfant, une bonne évaluation est de mise (médecin, psychologue, neuropsychologue) afin de confirmer le diagnostic, car d’autres problèmes peuvent diminuer la capacité de concentration ou faire penser à un TDA: troubles de comportement, anxiété, problèmes familiaux, manque d’activité, déficit intellectuel, etc. Ceci dit, si une évaluation par un ou des professionnels a été bien faite et que le diagnostic de TDA est confirmé, les résultats de la médication peuvent être impressionnants sur la capacité de concentration et d’apprentissage des enfants. Il ne faut donc pas entrer dans un débat émotif avec des personnes remplies de préjugés et ayant des arguments basés sur leurs croyances et non scientifiques. Ceci dit, est-ce que trop d’enfants au Québec sont médicamentés pour un TDA? Possiblement, car malheureusement parfois l’évaluation est déficiente. Il ne faut cependant pas généraliser car les enfants réellement atteints d’un TDA ont besoin de leur traitement pour avoir une capacité d’apprentissage normale et être fonctionnels.

Sur ce bonne année scolaire! Et si vous avez des questions plus précises sur le TDA et son traitement, n’hésitez pas à nous consulter!