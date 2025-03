Des champignons sous mes ongles, comment les traîter?

Beaucoup de personnes viennent nous consulter en pharmacie pour une apparence altérée de leurs ongles, parfois des mains mais plus fréquemment des pieds. Quand on parle d’ongles qui se brisent, les gens pensent quasiment tout le temps à une infection à champignons, appelée onychomycose, mais ce n’est pas toujours le cas. Un ongle ayant une infection fongique est la plupart du temps épaissi, jauni et il s’effrite. Mais un ongle qui s’effrite n’est pas nécessairement infecté. Par exemple, certains types de psoriasis ou les traitements de chimiothérapie peuvent amener l’ongle à s’effriter et/ou s’affaiblir. Cela m’amène donc à la première étape lorsqu’on pense à une infection fongique des ongles: étant donné qu’aucun traitement en vente libre n’est prouvé efficace, vous devez consulter un médecin ou un podiatre pour confirmer le diagnostic. Vous allez sûrement me demander pourquoi les vernis vendus sur les tablettes ne fonctionnent pas? Tout simplement car ils ne traversent pas la kératine de l’ongle et que la plupart des dermatophytes (champignons) se trouvent sous et non sur celui-ci.

Une fois le diagnostic confirmé, deux types de traitements s’offrent: des antifongiques topiques sous forme de vernis ou de goutte ou un traitement avec un antifongique oral. Le traitement le plus rapide et le plus efficace demeure les antifongiques oraux. La durée usuelle est de trois mois avec un retour à l’apparence normale des ongles en six à neuf mois.Les antifongiques oraux peuvent cependant (rarement) causer une hépatotoxicité (foie) et ont passablement d’interactions médicamenteuses. Ils sont donc moins appropriés chez les personnes âgées, celles qui prennent beaucoup de médicaments ou qui consomment pas mal d’alcool. Ces caractéristiques des antifongiques oraux font qu’ils ne peuvent être prescrits que par un médecin et non un podiatre, étant donné que l’état du foie doit être surveillé durant le traitement par des prises de sang.

Les traitements topiques prescrits peuvent quand même être efficaces malgré une application sur l’ongle, car ils réussissent à traverser un peu la kératine. Ils doivent être appliqués tous les jours pendant en moyenne un an, avec un retour à l’apparence normale possible des ongles en un à deux ans. ces derniers peuvent être prescrits par les médecins et les podiatres et nous avons une ordonnance collective en pharmacie afin que les infirmières puissent prendre un échantillon d’ongle à faire analyser au laboratoire et que le pharmacien puisse traiter si diagnostic confirmé. Les rendez-vous sont disponibles via Clic-santé.