La dermatite atopique (eczéma)

Une raison de consultation très fréquente est la démangeaison de la peau. Évidemment il y a une multitude de causes de démangeaison mais l’une d’elles, relativement fréquente, est la dermatite atopique ou eczéma.

Avant de continuer, la saison hivernale coïncide avec une augmentation de ce type de consultation. Beaucoup de ces patients ont simplement la peau sèche. La première étape si vous avez une peau qui démange sans lésion est donc d’appliquer une bonne crème hydratante non parfumée. Demandez conseil pour votre choix au pharmacien ou à l’une de nos conseillères beauté.

L’eczéma, quant à lui, peut présenter différents signes et symptômes mais, outre la forte démangeaison, les plus fréquents sont une peau asséchée et inflammée, avec parfois une apparition de petites vésicules. La peau est souvent excoriée par le grattage, qui peut aller jusqu’au saignement. Chez l’enfant, il se présente assez souvent aux plis des coudes et/ou genoux et aussi à la région péribuccale. Chez l’adulte, il apparait plus fré- quemment aux membres, au visage, au cou et parfois aux mains.

Les causes de l’eczéma sont méconnues, mais les personnes allergiques ou asthmatiques sont plus fréquemment atteintes. Les irritants chimiques ainsi que le stress pourraient l’exacerber. Pour tous les types d’eczéma, qu’il soit léger, modéré ou sévère, le traitement devrait inclure un hydratant à base de céramides comme CutiBasemd ou Ceravemd. Les céramides sont des lipides présents dans la peau mais pour lesquels il y a une déficience en cas de dermatite. Ils réhydratent la peau plus en profondeur et ne font pas qu’avoir un effet occlusif. Ils permettent de rétablir la barrière cutanée mieux que les émulsions huile/eau traditionnelles.

Lorsque les symptômes sont plus sévères et l’inflammation plus marquée, nous devons parfois y aller avec un corticostéroïde topique (cortisone) d’une puissance adaptée à l’âge, la région atteinte et la sévérité des symptômes. La durée d’application peut varier selon la sévérité et la persistance des symptômes. Pour les eczémas réfrac- taires il existe d’autres médicaments topiques sur ordonnance. Certains cas rares très sévères doivent même être traités avec des médicaments injectables. Comme toujours, n’hésitez pas à nous consulter; il nous fera plaisir de vous conseiller un traitement ou, si néces- saire, vous référer au médecin, car certains cas demandent une évaluation médicale afin de clarifier le diagnostic.