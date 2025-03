Quelle est la meilleure protection solaire pour vos vacances?

Vous prévoyez des vacances au soleil? Voici les points importants a connaitre des crèmes solaires, d’écrans solaires et des soins après-soleil à glisser dans vos valises pour bien protéger votre peau et éviter les coups de soleil en voyage.

1) Le FPS

Un FPS à large spectre supérieur à 30 s’avère généralement un bon choix pour les personnes ayant une peau sensible et il est important de renouveler à tout les 2 heures d’exposition solaire.

2) La formule

Bien qu’il n’y ait pas de différence au niveau de la protection solaire, il existe plusieurs types de formules possibles. Que ce soit en lotion, en lait/fluide ou en bâton, tous les choix de formules sont bons pour votre protection solaire!

Les écrans solaires minéraux sont dotés de la formule idéale pour protéger les peaux sensibles et réduire les risques de réactions.

3) Crème hydrofuge ou non?

Opter pour une crème solaire hydrofuge (ayant une résistance à l’eau) est toujours une bonne idée, surtout lors des chaudes journées passées à la plage ou près de la piscine. En plus de protéger la peau lors des longues baignades ou pendant des activités sportives qui causent de la transpiration, ce type d’écran solaire maintien des conditions de protection idéales malgré l’eau, ce qui réduit significativement les risques de coups de soleil ou de dommages cutanés.

4) Produit dermo-cosmétique ou non?

Développés sous contrôle dermatologique, les produits solaires dermo-cosmétiques sont spécifiquement formulés pour protéger la peau sensible, surtout au niveau du visage. Dotés d’un FPS très élevé, les produits solaires dermo-cosmétiques protègent la peau en formant une barrière de protection efficace contre le soleil, mais aussi contre les agressions environnementales comme la pollution. Ils sont dotés d’une texture très légère qui ne collera pas malgré la chaleur.

5) Les soins après-soleil

Quoi de mieux que de calmer et de rafraichir sa peau après une longue journée passée au soleil? Les soins après-soleil sont spécialement conçus pour aider à apaiser et à réparer la peau après son exposition au soleil. Il n’est pas nécessaire d’avoir un coup de soleil pour utiliser un produit après-soleil! En effet, même si vous avez appliqué une protection, les rayons UV peuvent tout de même endommager votre peau, (coups de soleil, inflammation, déshydratation, vieillissement cutané prématuré de la peau, etc.)

En appliquant un après-soleil doté d’ingrédients hydratants et apaisants, vous êtes ainsi en mesure de réduire davantage les effets néfastes du soleil pour favoriser la guérison de la peau, mais aussi pour prolonger votre bronzage!