« Il a marqué notre histoire » : Mathieu Rivest réagit au départ de François Legault

« La première réaction à cette annonce, ça a été vraiment un choc. On vit une montagne russe d’émotions. Mais au-delà du parti, il y a l’humain. À la CAQ, nous sommes une famille», confie celui qui a été avisé seulement quelques minutes avant l’annonce publique.

M. Rivest décrit la décision de M. Legault comme « difficile, mais nécessaire ».

D’abondant, il insiste sur l’héritage politique de François Legault. « Il a su créer une troisième voie politique au Québec, mettre l’accent sur l’identité québécoise, la langue française, la culture et la nation québécoise. Son amour pour le peuple québécois est réel. [...] Il a marqué notre histoire, et il faut le reconnaître », déclare-t-il.

Il évoque aussi que faire deux mandats majoritaires de suite, dans un contexte économique et sanitaire aussi complexe que celui de la COVID, est un accomplissement majeur pour le Québec.

Il rappelle que M. Legault lui a servi de mentor depuis son élection en 2022 et qu’il lui avait communiqué sa très vaste et riche expérience.

Tournés vers l’avenir

Malgré le choc, le député de la Côte-du-Sud reste résolument tourné vers l’avenir. En effet, il y aura une course à la chefferie à la CAQ avec plusieurs candidatures, possiblement plusieurs femmes. « Ce qui m’intéresse, c’est de voir des personnes mobilisées pour assurer la continuité du parti et défendre notre vision du Québec. Les Québécois veulent du changement », explique-t-il. Ce dernier attendra que la période de mise en candidature soit terminée avant d’en appuyer l’une ou l’autre.

Pour le député, la nouvelle ouvre un chapitre de mobilisation et de travail pour l’avenir du parti. « On va mettre les bouchées doubles pour préparer les prochaines élections, mais aussi pour démontrer que le bilan de notre parti n’est pas uniquement fait de critiques. Nous avons fait de bonnes choses pour le Québec, » avance-t-il.

Fier du travail accompli

Sur le plan local, Mathieu Rivest se dit fier du travail accompli depuis 2022 et déterminé à continuer de soutenir sa région. « Je me sens choyé comme député. Les actions que j’ai souhaité mettre en place depuis le début de mon mandat sont sur la bonne voie. Je veux continuer à accompagner les 43 municipalités de la Côte-du-Sud pour qu’elles puissent se développer et que les citoyens obtiennent les réponses dont ils ont besoin, » énonce-t-il.

M. Rivest met aussi en avant l’importance de son équipe et de la mobilisation citoyenne. Il réitère qu’il a une équipe extraordinaire. Il croit avoir démontré qu’ils sont présents pour répondre aux enjeux du territoire et à l’écoute des besoins de la population.

Sur le plan personnel, l’élu affirme que sa détermination reste intacte. « J’ai pris de bonnes vacances pendant le temps des Fêtes, j’ai eu le temps de réfléchir, mais je suis plus motivé que jamais. J’ai envie de poursuivre ce travail parce que j’aime ça. Je me sens bien dans ce rôle, et je suis fier de défendre le bilan réalisé jusqu’à maintenant. Le Québec et la Côte-du-Sud ont besoin d’élus présents, motivés et authentiques. Nous sommes prêts à relever ce défi et à continuer à travailler pour notre province », conclut-il.