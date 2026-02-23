L’Everest trébuche contre les deux meilleures formations

« Ce sont des parties difficiles à aller chercher, surtout lorsqu’on a besoin de points. Il n’y a pas de match facile après les fêtes », mentionne l’entraîneur-chef de l’Everest, Raphaël St-Laurent.

Dans le premier duel contre les premiers au classement, le Collège Français de Longueuil, les locaux se sont inscrits en première position, mais Tristan Dassylva a répliqué pour les Sud-Côtois avec son septième but de la campagne.

Malgré tout, Longueuil a repris les devants quelques instants plus tard pour porter la marque à 2-1 après 20 minutes de jeu.

Les locaux ont repris là où ils avaient laissé en troisième période, alors que Mathieu Derome et Samuel Beaulieu ont fait bouger les cordages. Victor Poulin a creusé l’écart lors d’un avantage numérique pour porter le pointage à 4-2, mais en vain.

Dans la défaite, Alexandre Lauzier a arrêté 40 des 43 tirs dirigés vers lui, tandis que le désavantage numérique a été parfait en trois occasions.