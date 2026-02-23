L’Everest trébuche contre les deux meilleures formations

Malgré deux performances de 40 et 29 arrêts de la part d’Alexandre Lauzier, l’Everest s’est incliné lors de ses deux parties de la fin de semaine, soit 4-2 aux dépens du Collège Français de Longueuil sur la route le vendredi 20 février dernier et 5-3 à domicile contre les Panthères de Saint-Jérôme le dimanche 22 février.
« Ce sont des parties difficiles à aller chercher, surtout lorsqu’on a besoin de points. Il n’y a pas de match facile après les fêtes », mentionne l’entraîneur-chef de l’Everest, Raphaël St-Laurent.
Dans le premier duel contre les premiers au classement, le Collège Français de Longueuil, les locaux se sont inscrits en première position, mais Tristan Dassylva a répliqué pour les Sud-Côtois avec son septième but de la campagne.
Malgré tout, Longueuil a repris les devants quelques instants plus tard pour porter la marque à 2-1 après 20 minutes de jeu.
Les locaux ont repris là où ils avaient laissé en troisième période, alors que Mathieu Derome et Samuel Beaulieu ont fait bouger les cordages. Victor Poulin a creusé l’écart lors d’un avantage numérique pour porter le pointage à 4-2, mais en vain.
Dans la défaite, Alexandre Lauzier a arrêté 40 des 43 tirs dirigés vers lui, tandis que le désavantage numérique a été parfait en trois occasions.
La troupe de Raphaël St-Laurent était de retour à la maison le dimanche 22 février pour recevoir les deuxièmes au classement général, les Panthères de Saint-Jérôme.
Dès les premiers instants de la partie, Noah Woodard a inscrit l’Everest à la marque avec son 27e but de la présente campagne. Or, les Panthères ont répliqué avec trois buts consécutifs, dont deux en avantage numérique.
Charles-Étienne Lemay et Tommy Bouchard ont réussi à niveler le pointage en troisième période, mais les visiteurs ont répliqué avec deux autres buts, dont un dans un filet désert, pour se sauver avec la victoire au compte de 5-3.
Avec ces deux défaites, l’Everest se trouve désormais au sixième échelon avec une fiche de 23 victoires, 19 défaites, une en prolongation et deux en tirs de barrage, pour 49 points en 45 parties.
La troupe de Raphaël St-Laurent a un point de retard et un match de plus que les détenteurs du cinquième rang, les Prédateurs de Joliette. Malgré tout, les Sudcôtois sont assurés de participer à la danse printanière.
Il ne reste plus que trois matchs au calendrier régulier de l’Everest, alors que l’équipe recevra la visite des Rangers de Montréal le vendredi 27 février prochain à 19 h 45. Par la suite, les Sudcôtois seront sur la route pour affronter les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches le dimanche 1er mars à 14 h.