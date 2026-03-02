Une demande en fiançailles et défaites crève-cœur pour l’Everest

L’organisation sudcôtoise a célébré ses joueurs de vingt ans avant le match contre les Rangers de Montréal, soit Alexandre Lauzier, Tommy Bouchard, Anthony Hamelin, Olivier Flageole, Noah Woodard et Tristan Dassylva.

Cette célébration a semblé donner des ailes à Noah Woodard, qui a fait vibrer les cordages après six minutes de jeu pour donner les devants aux siens. Or, seulement quelques instants plus tard, Joey Messina a ramené les deux formations à la case départ.

Messina a récidivé en avantage numérique au début du second tiers, mais l’attaquant Joey Pelletier a nivelé le pointage avec son 12e de la présente campagne.

Moins de 18 secondes après avoir concédé ce but, les Rangers de Montréal ont répliqué avec un troisième filet. Résilient, Noah Woodard a enfilé son second de la joute pour, encore une fois, créer l’égalité.

Lors du dernier tiers, Milan Chartier a donné les devants aux Sudcôtois avec son troisième, mais Lou-Félix Morin, des Rangers, a envoyé les deux formations en tirs de barrage.

Les adversaires ont enfilé l’aiguille à deux reprises lors des tirs de barrage, tandis que l’Everest a raté ses deux occasions. Les Rangers se sont donc sauvés avec la victoire au compte de 5-4.

Dans la défaite, Alexandre Lauzier a repoussé 34 des 38 tirs qu’il a reçus, tandis que le désavantage numérique des siens a terminé la soirée à trois en cinq.