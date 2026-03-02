Une demande en fiançailles et défaites crève-cœur pour l’Everest

Tout juste avant la rencontre opposant l’Everest aux Rangers de Montréal à l’aréna de Montmagny, et ce, lors de la célébration des joueurs de 20 ans, le gardien sudcôtois, Alexandre Lauzier, a demandé sa copine en fiançailles au centre de la patinoire. Malgré tout, l’Everest s’est incliné dans ses deux parties de la semaine en tirs de barrage.
L’organisation sudcôtoise a célébré ses joueurs de vingt ans avant le match contre les Rangers de Montréal, soit Alexandre Lauzier, Tommy Bouchard, Anthony Hamelin, Olivier Flageole, Noah Woodard et Tristan Dassylva.
Cette célébration a semblé donner des ailes à Noah Woodard, qui a fait vibrer les cordages après six minutes de jeu pour donner les devants aux siens. Or, seulement quelques instants plus tard, Joey Messina a ramené les deux formations à la case départ.
Messina a récidivé en avantage numérique au début du second tiers, mais l’attaquant Joey Pelletier a nivelé le pointage avec son 12e de la présente campagne.
Moins de 18 secondes après avoir concédé ce but, les Rangers de Montréal ont répliqué avec un troisième filet. Résilient, Noah Woodard a enfilé son second de la joute pour, encore une fois, créer l’égalité.
Lors du dernier tiers, Milan Chartier a donné les devants aux Sudcôtois avec son troisième, mais Lou-Félix Morin, des Rangers, a envoyé les deux formations en tirs de barrage.
Les adversaires ont enfilé l’aiguille à deux reprises lors des tirs de barrage, tandis que l’Everest a raté ses deux occasions. Les Rangers se sont donc sauvés avec la victoire au compte de 5-4.
Dans la défaite, Alexandre Lauzier a repoussé 34 des 38 tirs qu’il a reçus, tandis que le désavantage numérique des siens a terminé la soirée à trois en cinq.
La troupe de Raphaël St-Laurent a tenté de renouer avec la victoire le dimanche 1er mars dernier, alors qu’elle était en visite en Beauce pour y affronter les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches.
Cette fois-ci, l’avantage numérique des Sudcôtois a été fructueux, alors que Xavier Fournier, avec son 21e, et Tristan Dassylva, avec son huitième, ont donné les devants aux siens au compte de 2-1 après 40 minutes de jeu.
Or, les locaux ont répliqué avec une poussée de deux filets pour prendre les devants. Puis, pour une troisième fois en avantage numérique, l’Everest a réussi à enfiler l’aiguille pour forcer la tenue de tirs de barrage.
Cette fois-ci, seul le premier tireur des Condors a réussi à enfiler l’aiguille pour donner la victoire à son équipe au compte de 4-3.
Dans cette cinquième défaite consécutive, Victor Régis a arrêté 35 des 38 tirs dirigés vers lui.
Alors qu’il ne reste qu’un seul match au calendrier régulier de l’Everest, soit le mercredi 4 mars prochain à l’aréna de Montmagny contre le Titan de Princeville, dès 19 h, les Sudcôtois occupent toujours le sixième échelon avec une fiche de 23 victoires, 19 défaites, une en prolongation et quatre en tirs de barrage, pour 51 points en 47 parties.