Kevin Lacroix dominant à Montmagny, Marc-Antoine Camirand remporte le championnat

Tout semblait indiquer un gain facile pour Lacroix. Avec 50 tours à compléter, Lacroix détenait une avance de cinq secondes sur son plus proche poursuivant. Toutefois une neutralisation est venue brouiller les cartes.

Le pilote de la voiture no.74 a trimé dur dans les derniers tours de l’épreuve. Will Larue, un jeune pilote de Québec a tenté un dépassement avec neuf tours à compléter. Étant un peu trop insistant, il a passé bien près d’envoyer en tête-à-queue Lacroix, chose qu’il a évité. Lacroix a résisté à nouveau au dernier virage alors que lui et Larue ont terminé à un dixième d’écart.

« L’équipe a fait un excellent travail afin de bien préparer la voiture pour l’épreuve à Montmagny, a expliqué Lacroix. Malheureusement, malgré nos six victoires ça n’a pas été suffisants. Nos deux bris mécaniques que nous avons eu cette saison nous font extrêmement mal aujourd’hui. La seule chose que l’on peut faire, c’est encore mieux préparer la voiture pour la prochaine campagne. »Lacroix a échappé le championnat par 10 petits points sur 13 épreuves. En tout, les huit premières positions au classement final ont toutes été occupées par des Québécois. C’est celui qui a croisé le fil d’arrivée aux sixième rang, Marc-Antoine Camirand qui a été sacré champion de la série NASCAR Canada.

« C’était la première fois que Montmagny nous accueillait dans l’histoire de la série et c’était quelque chose. Remporter un championnat en sol québécois ça fait chaud au cœur. Quand c’est venu le temps de remporter des victoires on l’a fait, cette saison. La constance a fait la différence et on n’a pas eu de bris mécanique, nos quatre victoires et nos nombreux top 10 nous ont aidé », a contrasté le pilote de la numéro 96.

Le natif de Saint-Léonard-d’Aston s’est lui aussi payé une petite frousse. Le détenteur de la pole position, Alex Labbé est venu touché à l’arrière de sa voiture, mais a su éviter la perte de contrôle.

« C’est la troisième année que notre équipe existe et nous avons déjà deux championnats sous notre ceinture. Je suis fier de ce qu’on a bâti en peu de temps, a lancé souriant le champion de la série. D’avoir son nom au côté de celui de Scott Stickley pour qui j’ai roulé à mes débuts, c’est flatteur. Je sais que personne n’a fait deux championnats en ligne on va se réessayer l’an prochain. »Chez les responsables de l’autodrome, il est possible de dire mission accomplie. Une énorme foule s’est présentée dimanche pour la dernière épreuve de la saison de NASCAR Canada. Les gradins étaient presque remplis à pleine capacité. Les espaces vides se faisaient rares.

(Collaboration de Luc Carbonneau)