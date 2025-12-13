Le Katharos ferme ses portes après un peu plus d’un an

Au fil des mois, Le Katharos proposait un menu comprenant notamment des burgers, des poutines et des pièces de viande grillées, s’adressant à une clientèle locale à la recherche d’une offre accessible et décontractée.

Les raisons précises ayant mené à la fermeture n’ont pas été détaillées publiquement. Toutefois, le secteur de la restauration demeure confronté à plusieurs défis, incluant la hausse des coûts d’exploitation, la pénurie de main-d’œuvre et la concurrence, des facteurs qui affectent particulièrement les établissements récents.

La fermeture du Katharos s’inscrit dans un contexte où plusieurs commerces de restauration doivent continuellement s’adapter pour maintenir leurs activités. Pour Montmagny, il s’agit d’un autre espace commercial qui se libère au centre-ville, alors que la vitalité économique du secteur repose en partie sur le renouvellement et la pérennité de ce type d’initiatives.

Aucune information n’a été communiquée pour le moment concernant un éventuel projet de reprise ou l’arrivée d’un nouvel établissement dans les locaux.