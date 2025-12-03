Une fin de semaine parfaite pour le Décor Mercier

Alors que le Décor Mercier était en action à deux reprises lors de la présente fin de semaine, les Magnymontois ont d’abord disposé des Hunters de Saint-Prosper sur la route au compte de 7-6 en prolongation, puis ils ont ensuite vaincu les Plastiques Moore de Saint-Damien par la marque de 4-3 encore une fois en prolongation.

Dès le premier vingt, le Décor Mercier a enfilé cinq filets, par l’entremise de Dave Richard, Justin Bernier, Alex Vaillancourt, François Gagnon et Jean-Daniel Gauthier en avantage numérique. De son côté, Xavier Labbé a inscrit un doublé, dont un but lors d’une attaque massive, pour porter le pointage à 5-2 en faveur du Décor Mercier après 20 minutes. Le second vingt fut l’affaire des Hunters. En effet, les locaux ont vaincu à trois reprises le gardien du Décor Mercier, Antoine Coulombe pour niveler le pointage. Les Hunters ont rapidement pris les devants lors du dernier tiers, mais quelques minutes plus tard, Justin Bernier a complété son doublé lors d’un avantage numérique pour envoyer les deux équipes en prolongation. Avec moins de deux minutes de jouées en prolongation, Jean-Daniel Gauthier a donné la victoire au Décor Mercier avec son deuxième de la joute.

Un second match en moins de 24h

À l’occasion de son second match de la fin de semaine, le Décor Mercier recevait la visite des Plastiques Moore de Saint-Damien à l’aréna de Montmagny. En fin de première période, Dylan Asselin Racine a donné les devants aux visiteurs, mais dès le début du deuxième vingt, Sammy Dubois a nivelé le pointage. Or, encore une fois, les Plastiques Moore ont enfilé un second but en fin de période pour prendre les devants. Pour la première fois de la joute, les Magnymontois ont pris les devants, alors que Filip Gosselin et Benjamin Fréchette ont respectivement enfilé leur 4e et 2e de la campagne. Comme la veille, au tout début de la prolongation lors d’un avantage numérique, Sammy Dubois a soulevé la foule magnymontoise avec son deuxième de la joute en donnant la victoire aux siens par la marque de 4-3. Grâce à ces deux victoires, le Décor Mercier occupe toujours le 3e échelon de la division est, mais accuse seulement un point de retard sur les Plastiques Moore de Saint-Damien avec deux matchs en main. Montmagny a désormais une fiche de six victoires et trois défaites en neuf parties pour 12 points.

