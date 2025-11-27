Samuel Blais réclamé au ballotage par les Canadiens de Montréal

L’attaquant magnymontois de 29 ans, Samuel Blais, vient tout juste d’être réclamé au ballotage par les Canadiens de Montréal. La veille, les Maple Leafs l’avaient soumis au ballotage et les 31 formations pouvaient le réclamer.

C’est ainsi un retour au bercail pour l’attaquant magnymontois, lui qui avait signé un contrat d’une saison à un volet d’une valeur de 775 000$ avec les Canadiens de Montréal le 1er juillet dernier.

Samuel Blais a disputé huit rencontres avec les Maple Leafs, amassant un but et deux passes.