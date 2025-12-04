La Coop Montmagny ristourne 366 816 $ à ses membres

Pour la période financière allant jusqu’au 5 octobre dernier, la coopérative a présenté un chiffre d’affaires de 43 881 780 $ sur 52 semaines, comparativement à 44,2 M$ sur 53 semaines pour la période précédente.

Concernant les deux succursales de la coopérative, la Coop Montmagny a investi un montant total de 722 438 $ lors de l’année 2024-2025.

« On a investi sur les infrastructures organisationnelles au niveau des étiquettes électroniques, principalement pour le magasin IGA. On a aussi, au niveau des équipements, changé tout ce qui restait à faire sur la toiture en frais de condenseur, ainsi que des systèmes et unités de climatisation de chauffage. Dans les trois dernières années, toutes les unités sur le toit du magasin IGA ont été changées. Au niveau du Marché Tradition, on a dû faire des travaux d’excavation autour du bâtiment pour sécuriser l’entrée d’eau à l’intérieur », précise le directeur général de la Coop Montmagny, Francis Rouleau.

Investir dans la communauté

La Coop Montmagny a également distribué la somme totale de 103 500 $ parmi plus de 55 organismes dans la communauté. Par ailleurs, Francis Rouleau a mentionné que la coopérative recevait entre 10 et 20 demandes de commandite par semaine.

Ristourne de 1,3 %

Malgré que la période financière s’est échelonnée sur 52 semaines, au lieu de 53 comme l’année dernière, la coopérative a tout de même réussi à proposer le même pourcentage de ristourne, soit 1,3 %, ce qui a été accepté à l’unanimité par les membres.

L’an dernier, la majorité des membres ont apprécié aller chercher leurs bons d’achat en personne au IGA Extra de Montmagny. Ainsi, du mercredi 17 décembre au vendredi 19 décembre de 9 h à 18 h, ils pourront aller chercher leur bon d’achat au ÉconoLodge de Montmagny. Les enveloppes restantes seront envoyées par la poste par la suite.

Deux arrivées sur le CA

Alors que deux postes étaient en élection, puisque le vice-président, Yves Savard, ainsi que l’administratrice et ancienne présidente durant quelques années, Danielle Létourneau, ont quitté leur poste, deux nouveaux membres s’amènent sur le CA.

Il s’agit de Mélanie Beaumont et de Noémie Fleury qui ont été les deux seules à poser leur candidature, ce qui a fait en sorte qu’elles ont été élues par acclamation.

« Félicitations aux nouvelles et merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier ceux qui quittent. Danielle Létourneau, neuf ans au conseil et quatre ans de présidence. Je voudrais te remercier pour le temps que tu as donné et pour tout ce que tu as fait pour la coopérative. Yves Savard, trois ans et un mandat, tu as donné du temps toi aussi. Je voudrais te remercier personnellement », a souligné le président du CA, Paolo Paradis.

Un changement pour l’AGA

Compte tenu du fait qu’il est de plus en plus difficile d’avoir accès à des professionnels pour faire des vérifications comptables, il est devenu impossible de tenir la prochaine assemblée générale en décembre, ce qui fait en sorte que la prochaine AGA de la Coop Montmagny aura lieu en février 2027.

« C’était un exploit, ces dernières années, de faire une vérification complète d’une entité qui a un chiffre d’affaires de 44 M$ à l’intérieur de sept semaines. [...] On ne change pas notre année financière. À partir d’octobre 2025 jusqu’en octobre 2026, ce sera notre année financière qui sera discutée lors de l’AGA en février 2027 », explique Francis Rouleau.