Samuel Blais soumis au ballotage par les Maple Leafs de Toronto

L’attaquant magnymontois de 29 ans, Samuel Blais, vient tout juste d’être soumis au ballotage par l’organisation des Maple Leafs de Toronto.

Au début de la saison, il avait été réclamé par la formation ontarienne, alors que le Canadien de Montréal, avec qui il avait signé un contrat d’une saison à un volet d’une valeur de 775 000$, l’avait soumis au ballotage dans le but de l’envoyer avec le Rocket de Laval dans la Ligue Américaine de Hockey.

Cette saison, en huit parties avec les Maple Leafs, Samuel Blais a totalisé un but et deux passes pour trois points. S’il n’est pas réclamé, il ira rejoindre les Marlies de Toronto dans la Ligue Américaine de Hockey.