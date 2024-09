Dans la région des MRC de Montmagny et L’Islet, deux organismes offrent des services spécialement pour les hommes qui ont besoin d’aide. Partage au Masculin s’adresse à tous les hommes et il est possible de consulter pour un grand nombre de motifs, que ce soit parce qu’ils ont de la difficulté à surmonter une séparation ou qu’ils vivent un deuil difficile. Le Centre Yvon Mercier (CYM) vient aussi en aide aux hommes, mais plus particulièrement à ceux qui ont un problème de comportement violent, que ce soit en couple ou encore au travail. Dans les deux cas, les organismes font des interventions individuelles. Le CYM tient également des activités de groupe.

Pourquoi des services seulement pour les hommes?

Les directeurs des deux organismes affirment qu’il est important que les hommes aient des services d’aide spécialisés.

Premièrement, Jean-Michaël Dubé-Rousseau de Partage au Masculin explique que les hommes grandissent souvent en apprenant qu’ils doivent être fort, ne pas pleurer, etc. Ces derniers sont donc fréquemment résistants à l’idée qu’un service d’intervention peut les aider à passer à travers une épreuve difficile. Il ajoute qu’il est alors important d’avoir des intervenants spécialisés qui sauront comment aller chercher les hommes et les convaincre de laisser une chance au service d’aide. « Le fait que ce soit seulement pour les hommes peuvent aussi en convaincre certain qui hésitent. Ils se disent alors : “ C’est un service pour les gens comme moi qui vivent des choses semblables. C’est gens-là devraient pouvoir me comprendre. “ », mentionne M. Dubé-Rousseau.

Romain Petit du CYM souligne que son organisme voit souvent des hommes qui sont référés par d’autres services ou par le système de justice pour leur comportement violent. M. Petit affirme qu’il est important d’offrir de l’aide aux deux côtés dans les cas de violence conjugale par exemple. Alors que dans la majorité des cas, les victimes de ce type de violence sont des femmes, elles ont besoin de soutien, mais le directeur ajoute que si l’homme ne reçoit pas d’aide pour son comportement violent, il y a beaucoup de chance que ce dernier revienne dans une future relation.

Les directeurs des deux organismes soulignent qu’il est important que les hommes n’hésitent pas à appeler au service s’il croit pouvoir en bénéficier. Il est aussi possible pour un proche de contacter les organismes. Même si le demandeur n’est pas certain de s’adresser au bon service pour ses besoins, les intervenants se chargeront de le diriger vers l’organisme idéal pour lui. « Parfois nous recevons des hommes et nous remarquons rapidement que le problème n’est pas vraiment au niveau d’un comportement violent. C’est important pour les organismes de travailler ensemble, et de référer ces gens vers un autre service. Tous les organismes dans la région font un très bon travail, c’est important de s’assurer que ceux qui ont besoin d’aide sont envoyés vers les services qui seront les plus adaptés à leurs besoins », explique M. Petit.

- CYM: 418-247-5030

- Partage au Masculin: 418-248-1212